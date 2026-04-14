Już w najbliższą środę Sopot stanie się centrum debaty o finansach samorządów

Tegoroczna edycja odbywa się w szczególnym momencie. Samorządy funkcjonują w warunkach rosnących kosztów inwestycji, zmieniających się regulacji oraz presji związanej z transformacją energetyczną. W efekcie dyskusja o finansach lokalnych wykracza dziś poza kwestie budżetowe i staje się rozmową o modelu rozwoju państwa, roli regionów oraz zdolności do budowania długoterminowej stabilności gospodarczej.

– „Serdecznie zapraszam 15. i 16. kwietnia do Sopotu na Samorządowy Kongres Finansowy Local Trends. To wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli samorządów, biznesu i administracji publicznej. Tegoroczna odsłona wydarzenia to przede wszystkim debata o przyszłości rozwoju miast i regionów w Polsce, w kontekście zmian gospodarczych, transformacji energetycznej oraz wyzwań geopolitycznych. Rozmowa o finansach samorządów staje się dziś punktem wyjścia do szerszej dyskusji o modelu rozwoju państwa, roli miast i regionów, oraz sposobach finansowania transformacji gospodarczej” – podkreśla Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

Transformacja energetyczna i nowe modele finansowania

Pierwszy dzień kongresu skoncentruje się na finansowaniu transformacji energetycznej, szczególnie w sektorze ciepłowniczym, który stoi dziś przed koniecznością głębokiej modernizacji. Debata „Ciepłownictwo pod presją transformacji – czas dotacji unijnych się kończy. Jak samorządy mają sfinansować inwestycje w ciepłownictwie?” zgromadzi przedstawicieli sektora finansowego i instytucji publicznych, którzy wspólnie będą analizować możliwości realizacji inwestycji w warunkach malejącego wsparcia dotacyjnego oraz rosnących kosztów technologii. W rozmowie udział wezmą między innymi Robert Sochacki z Banku Pekao S.A. oraz Piotr Sękowski z Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy przedstawią perspektywę instytucji finansujących rozwój infrastruktury.

Partnerstwa i montaż finansowy – od teorii do praktyki

Istotnym wątkiem pierwszego dnia kongresu będą partnerstwa oraz umiejętne łączenie różnych źródeł finansowania. W obliczu rosnącej skali wyzwań inwestycyjnych i społecznych samorządy coraz częściej sięgają po złożone modele finansowe, które łączą środki publiczne, prywatne, unijne oraz instrumenty dłużne. Kluczowe staje się nie tylko pozyskanie kapitału, ale przede wszystkim jego właściwe zaprojektowanie, tak, aby inwestycje były efektywne, bezpieczne i możliwe do utrzymania w długim horyzoncie.

Debata skupi się na praktycznych aspektach budowania montażu finansowego, podziale ryzyk między partnerów oraz ocenie efektywności projektów w całym cyklu ich życia. Uczestnicy porozmawiają zarówno o dużych inwestycjach infrastrukturalnych, jak i projektach społecznych, środowiskowych czy energetycznych, które coraz częściej wymagają współpracy wielu podmiotów. Istotnym elementem dyskusji będzie również odpowiedź na pytanie, kiedy partnerstwo rzeczywiście zwiększa sprawczość samorządów, a kiedy może prowadzić do wzrostu kosztów i nadmiernych obciążeń finansowych w przyszłości.

W debacie udział wezmą Michał Banacki, Wiceprezydent Miasta Sopotu, Małgorzata Hamerska, Wiceprezes Zarządu ds. finansów w Enerdze Wytwarzaniu, Maciej Kluczko, Starszy Menedżer Inwestycyjny ds. Inwestycji Samorządowych w Polskim Funduszu Rozwoju, Krzysztof Mierkiewicz z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Agnieszka Pietkun, Dyrektor Zarządzająca Departamentem Sektora Publicznego Banku Pekao S.A., oraz Małgorzata Szafoni, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zarządzanie publiczne i rola kontroli

Drugi dzień wydarzenia poświęcony będzie jakości zarządzania publicznego oraz zmieniającej się roli kontroli w administracji. W sesji plenarnej udział wezmą Mariusz Haładyj, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, oraz Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania. Dyskusja skupi się na tym, jak przekształcić kontrolę z narzędzia nadzoru w mechanizm wspierający rozwój organizacji, poprawę jakości zarządzania oraz podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Fundusze europejskie po 2027 roku – strategiczne wyzwania

Na zakończenie kongresu debata poświęcona przyszłości funduszy europejskich po 2027 roku, „Nowa architektura funduszy europejskich a samorządy – Jak przygotować się do wykorzystania środków w perspektywie 2028–2034? W rozmowie udział wezmą Stanisław Szultka, Aleksandra Dulkiewicz, Krzysztof Kosiński, Marcin Skwierawski oraz Piotr Zygadło, przedstawiciele administracji samorządowej i rządowej, którzy na co dzień odpowiadają za planowanie i wdrażanie polityk rozwojowych.

Dyskusja będzie dotyczyć przede wszystkim realnej gotowości samorządów do korzystania z nowych środków – jakości przygotowywanych projektów, budowania partnerstw, zdolności do zabezpieczenia wkładu własnego oraz efektywnego łączenia funduszy unijnych z instrumentami zwrotnymi i kapitałem prywatnym. Ważnym aspektem rozmowy będzie także konieczność selekcji projektów w oparciu o ich rzeczywistą wartość rozwojową.

Wspólna odpowiedzialność za rozwój

Partnerem generalnym wydarzenia jest Play. Wśród partnerów znajdują się między innymi: Agencja Rozwoju Pomorza, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Pekao S.A., Energa Wytwarzanie, GAZ-SYSTEM, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ORLEN Petrobaltic S.A., Polski Fundusz Rozwoju.

Samorządowy Kongres Finansowy Local Trends, organizowany przez Centrum Myśli Strategicznych oraz Grupę MTP, to dziś jedno z najważniejszych miejsc dialogu pomiędzy samorządem a biznesem w Polsce. To przestrzeń, w której spotykają się różne perspektywy, doświadczenie praktyków, wiedza ekspertów i możliwości instytucji finansowych, aby wspólnie wypracowywać rozwiązania odpowiadające na realne wyzwania.

Tegoroczna edycja pokazuje wyraźnie, że przyszłość rozwoju lokalnego będzie zależała od zdolności do współpracy, elastycznego podejścia do finansowania oraz strategicznego myślenia o inwestycjach. Samorządy stoją dziś przed koniecznością podejmowania decyzji w warunkach niepewności, rosnącej konkurencji o środki oraz zmieniających się priorytetów polityk publicznych.

Sopot stanie się więc nie tylko miejscem wymiany opinii, ale przede wszystkim przestrzenią budowania konkretnych kierunków działania. Wnioski z debat mogą przełożyć się na realne decyzje inwestycyjne, sposób projektowania polityk publicznych oraz przyszły kształt współpracy między sektorem publicznym i prywatnym.

Już w najbliższą środę rozpocznie się rozmowa, która ma znaczenie nie tylko dla samorządów, ale dla całego systemu rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce.

***

#DołączDoDebaty

https://localtrends.pl/

https://www.facebook.com/LocalTrendsKongres

https://www.linkedin.com/showcase/localtrendskongres/