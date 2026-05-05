Do zdarzenia doszło około godziny 15.30 czasu lokalnego na skrzyżowaniu 15th Street i Independence Avenue, w bezpośrednim sąsiedztwie pomnika Waszyngtona oraz północnego trawnika Białego Domu, znanego jako North Lawn. To reprezentacyjna przestrzeń, często wykorzystywana podczas oficjalnych wydarzeń państwowych.

Według ustaleń amerykańskich służb, sytuacja rozwinęła się bardzo dynamicznie. Funkcjonariusz Secret Service zauważył mężczyznę, którego zachowanie wskazywało na możliwość posiadania broni. Podjęto próbę jego zatrzymania, jednak podejrzany zaczął uciekać, a następnie oddał strzały w kierunku agentów.

W odpowiedzi funkcjonariusze użyli broni, raniąc napastnika. W trakcie wymiany ognia ucierpiał także przypadkowy nastolatek, który znalazł się w pobliżu miejsca zdarzenia. Obaj trafili do szpitala – według przekazanych informacji ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Reakcja Secret Service i ewakuacja mediów

Natychmiast po usłyszeniu strzałów wdrożono procedury bezpieczeństwa. Dziennikarze przebywający w rejonie North Lawn zostali ewakuowani i skierowani do specjalnej sali odpraw. Służby zamknęły część ulic w okolicy, a mieszkańców oraz turystów poproszono o omijanie tego obszaru.

Wiceszef Secret Service Matt Quinn potwierdził, że funkcjonariusze działali zgodnie z procedurami ochrony obiektu i osób znajdujących się w jego obrębie. Podkreślił, że reakcja była natychmiastowa, a zagrożenie zostało szybko zneutralizowane.

Waszyngtońska policja poinformowała, że działania operacyjne na miejscu mogą potrwać wiele godzin, a utrudnienia w ruchu będą znaczące. Teren został dokładnie zabezpieczony i poddany szczegółowym oględzinom.

Donald Trump w Białym Domu podczas incydentu

W chwili strzelaniny Donald Trump znajdował się w Białym Domu, gdzie uczestniczył w wydarzeniu poświęconym małym przedsiębiorstwom. Jak podają amerykańskie media, prezydent nie był bezpośrednio zagrożony, a jego ochrona nie została naruszona.

Służby nie odnotowały prób wtargnięcia na teren rezydencji ani bezpośredniego związku sprawcy z prezydentem. Na obecnym etapie śledztwa brak jest informacji, które wskazywałyby na motyw polityczny lub terrorystyczny.

Przejazd kolumny J.D. Vance’a bez związku ze zdarzeniem

Kilka minut przed wybuchem strzelaniny w pobliżu miejsca zdarzenia przejeżdżała kolumna pojazdów z wiceprezydentem J.D. Vance’em. Służby podkreślają jednak, że nie ma żadnych przesłanek wskazujących na powiązanie tego przejazdu z incydentem.

Tego typu sytuacje w ścisłym centrum Waszyngtonu, szczególnie w rejonie Białego Domu, należą do rzadkości, ale jednocześnie są traktowane z najwyższą powagą. Obszar ten objęty jest jednym z najbardziej rozbudowanych systemów bezpieczeństwa na świecie, obejmującym monitoring, patrole oraz szybkie reagowanie jednostek specjalnych.

Nieznane motywy sprawcy i dalsze działania służb

Motywy działania podejrzanego pozostają nieznane. Śledczy analizują jego tożsamość, ewentualne powiązania oraz okoliczności, które doprowadziły do użycia broni w tak newralgicznym miejscu.

Eksperci ds. bezpieczeństwa zwracają uwagę, że choć incydent nie był bezpośrednio wymierzony w instytucje państwowe, jego lokalizacja sprawia, że traktowany jest jako poważne naruszenie porządku publicznego. Każde zdarzenie z użyciem broni w pobliżu Białego Domu automatycznie uruchamia procedury o najwyższym stopniu gotowości.

Śledztwo prowadzone jest równolegle przez Secret Service oraz lokalne służby policyjne. Analizowane są nagrania monitoringu, zeznania świadków oraz zabezpieczone dowody z miejsca zdarzenia.