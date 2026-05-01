Ostre słowa Trumpa w Gabinecie Owalnym. Hiszpania „okropna”, Merz „nie ma pojęcia, o czym mówi”

Trump o możliwym wycofaniu wojsk z Europy

Prezydent USA Donald Trump, pytany w czwartek o to, czy rozważałby wycofanie amerykańskich sił z Włoch i Hiszpanii, odpowiedział: „tak, prawdopodobnie”. Ocenił, że Włochy nie pomagają Stanom Zjednoczonym, a Hiszpania jest „okropna”.

Dzień wcześniej Trump ogłosił, że jego administracja analizuje możliwość zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy w Niemczech, a decyzja w tej sprawie ma zapaść wkrótce.

Wypowiedzi w Gabinecie Owalnym

Pytany w czwartek przez media w Gabinecie Owalnym, czy rozważałby wycofanie sił także z Włoch i Hiszpanii, odparł: - Tak, prawdopodobnie. Dlaczego nie?.

- Włochy nam nie pomagają, a Hiszpania jest okropna, całkowicie okropna - dodał. Powiedział też, ze USA „pomagają Europie z Ukrainą”. - Zrobili na Ukrainie całkowity bałagan - podkreślił.

Krytyka kanclerza Niemiec

Ponownie skrytykował też niemieckiego kanclerza Friedricha Merza. - Robi fatalną robotę - ocenił przywódca USA. - Ma problemy z imigracją, z energią, ma duży problem z Ukrainą. (...) I skrytykował mnie za to, co robię z Iranem. A ja zapytałem: czy chciałbyś, żeby w rękach Iranu znalazła się broń jądrowa? Powiedział, że nie. Więc powiedziałem: czyli chyba ja mam rację. Nie miał na to odpowiedzi - relacjonował Trump.

Wcześniej w czwartek Trump ocenił, że Merz powinien więcej czasu spędzać na doprowadzeniu do końca wojny w Ukrainie i na naprawie swojego kraju, zamiast przeszkadzać tym, którzy pozbywają się zagrożenia ze strony Iranu. W tym tygodniu także zarzucił niemieckiemu kanclerzowi, że w kontekście wojny Stanów Zjednoczonych i Izraela z Iranem „nie ma pojęcia, o czym mówi”.

Merz ostrzegł w poniedziałek, że konflikt między USA a Iranem prawdopodobnie nie zakończy się szybko. Ocenił, że Irańczycy są „silniejsi niż sądzono”, a Amerykanie „nie mają przekonującej strategii negocjacyjnej”. Wskazując na Irak i Afganistan, kanclerz ostrzegł, że w przypadku wojen na Bliskim Wschodzie „nie wystarczy tylko w nie wejść, lecz trzeba jeszcze umieć z nich wyjść”.