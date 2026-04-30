Węgry zaczynają walkę z korupcją. To wymóg UE

„Przywódcy europejskich instytucji zapewnią Węgrom wszelkie niezbędne wsparcie, aby ożywić gospodarkę i aby ludzie każdego dnia odczuwali możliwości, jakie daje UE” - powiedział Magyar w nagraniu zamieszczonym w sieci, cytowanym przez węgierską prasę.

Walka z korupcją w zamian za odblokowanie środków

Odnosząc się do oczekiwań UE, powiedział, że najważniejsze jest podjęcie na Węgrzech działań przeciwko korupcji i umiejętne wykorzystanie funduszy unijnych. Podkreślił, że w Brukseli panuje ogromna radość z powodu tego, że Węgry ponownie zasiądą do stołu negocjacyjnego jako pełnoprawne państwo członkowskie i podejdą do kwestii europejskich „konstruktywnie, choć niekiedy kontrowersyjnie”.

Przewodniczący Tiszy spotkał się w środę w Brukseli z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą. Bezpośrednio po rozmowach określił je jako konstruktywne i zapowiedział, że wróci do Brukseli pod koniec maja, aby „sfinalizować niezbędne porozumienie polityczne, dzięki któremu Węgry i Węgrzy będą mogli jak najszybciej otrzymać należne im fundusze UE”.

Węgry utraciły dostęp do miliardów euro

Węgry pod rządami Viktora Orbana utraciły dostęp do około 17 mld euro, co stanowi blisko 10 proc. rocznego PKB tego kraju. 10 mld euro pochodzi z funduszu odbudowy, uruchomionego po pandemii Covid-19; termin wyznaczony na wydanie tych pieniędzy upływa już w sierpniu. Pozostałe 7 mld euro to fundusze z siedmioletniego budżetu UE, przeznaczone na rozwój regionów. Obecna wieloletnia perspektywa finansowa UE kończy się w 2027 r.

Magyar ujawnił w nagraniu opublikowanym w nocy ze środy na czwartek, że omówił w Brukseli projekty dotyczące m.in. rozwoju transportu, energetyki, infrastruktury czy mieszkalnictwa. Dodał, że zapewnił von der Leyen, że „wszyscy ciężko pracują”, aby dotrzymać terminu 31 sierpnia na wykorzystanie ponad 10 mld euro z funduszu odbudowy.

Przyszły węgierski premier zapewnił też, że znajdzie rozwiązanie, aby od września wszyscy węgierscy studenci mogli skorzystać z możliwości oferowanych przez program wymiany Erasmus+. W połowie grudnia 2022 r. ministrowie finansów państw UE zgłosili zastrzeżenia do procedur zarządzania publicznymi uczelniami wyższymi na Węgrzech. Podjęto wówczas decyzję o zamrożeniu finansowania z programu Erasmus+ oraz programu dotyczącego badań naukowych i innowacji Horyzont Europa.

Magyar poprowadził partię Tisza do zwycięstwa w wyborach z 12 kwietnia i odsunięcia po 16 latach od władzy Viktora Orbana. Ugrupowanie Magyara zdobyło 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym, co daje partii większość konstytucyjną. Nowy rząd zostanie zaprzysiężony 9 maja.