Mikrofirmy na granicy przetrwania. Alarmujące dane z Polski

Wraz z kampanią przedstawiono projekt ustawy, który ma ograniczyć obciążenia i zahamować proces likwidacji działalności gospodarczych.

Mikrofirmy filarem gospodarki i rynku pracy w Polsce

Dane ekonomiczne pokazują wyraźnie, że mikroprzedsiębiorstwa nie są marginesem gospodarki, lecz jej podstawą. Odpowiadają za 28,2 proc. polskiego PKB, wyprzedzając duże przedsiębiorstwa, których udział wynosi 22,6 proc. W praktyce oznacza to, że niemal co trzecia złotówka wytwarzana w gospodarce pochodzi właśnie z najmniejszych firm.

Jeszcze bardziej wymowna jest rola mikrofirm na rynku pracy. To sektor, który zapewnia ponad 4,3 mln miejsc pracy, często w regionach, gdzie nie funkcjonują duże zakłady ani centra usługowe. W wielu mniejszych miastach i wsiach mikroprzedsiębiorstwa stanowią jedyne źródło zatrudnienia i dochodów dla lokalnych społeczności.

Struktura polskiej gospodarki jest w ogromnym stopniu oparta na drobnej przedsiębiorczości – mikrofirmy stanowią aż 96 proc. wszystkich podmiotów gospodarczych. Eksperci podkreślają, że nie jest to oznaka słabości, lecz dostosowania do rozproszonego rynku, gdzie dominują lokalne usługi i handel.

Presja kosztów i biurokracji zabija mikrofirmy

Według przedstawicieli ZPP największym problemem mikroprzedsiębiorców nie jest brak klientów, lecz rosnące obciążenia administracyjne i podatkowe. System prawny w wielu aspektach traktuje jednoosobową działalność gospodarczą tak samo jak duże przedsiębiorstwo, co prowadzi do nieproporcjonalnych kosztów.

Prezes ZPP, Cezary Kaźmierczak, wskazuje na fundamentalną nierówność: „często sto małych firm ma większą wartość dla regionu niż jeden gigantyczny zakład”. W jego ocenie obecne regulacje premiują największych graczy, a najmniejszych obciążają kosztami, które w praktyce blokują rozwój.

Problem pogłębiają zmiany technologiczne. Choć mikrofirmy szybko adaptują rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji czy automatyzacji, to jednocześnie muszą funkcjonować w skomplikowanym otoczeniu regulacyjnym. W efekcie część przedsiębiorców rezygnuje z działalności lub przenosi ją do szarej strefy.

Dziewięć konkretów dla mikrofirm jako odpowiedź na kryzys

Propozycja legislacyjna przedstawiona przez ZPP obejmuje dziewięć kluczowych rozwiązań podzielonych na cztery obszary. Pierwszy dotyczy ograniczenia obciążeń związanych z zatrudnieniem. Organizacja postuluje, aby wynagrodzenie chorobowe było finansowane przez ZUS od pierwszego dnia niezdolności do pracy, a także by okres przebywania na zwolnieniu lekarskim nie wpływał na naliczanie urlopu.

Drugi filar zmian obejmuje reformę systemu podatkowego. Kluczową propozycją jest wprowadzenie jednej, zryczałtowanej daniny w wysokości od 3 do 20 proc., która zastąpiłaby PIT, składki ZUS i NFZ. Dodatkowo przewidziano podniesienie limitu zwolnienia z VAT do 500 tys. zł oraz ograniczenie obowiązków sprawozdawczych.

Trzeci obszar dotyczy uproszczenia prawa pracy. Zakłada likwidację części regulaminów oraz uproszczenie przepisów BHP i ewidencji czasu pracy, które obecnie generują nadmierne koszty dla najmniejszych firm.

Czwarty blok to ograniczenie biurokracji. Wśród propozycji znalazła się zasada „1 za 2”, zgodnie z którą wprowadzenie nowego obowiązku wiązałoby się z likwidacją dwóch istniejących. Przewidziano również zasadę „once only”, czyli jednokrotnego przekazywania danych do administracji, oraz ograniczenie liczby kontroli do jednej jednocześnie.

Dochody przedsiębiorców i realia prowadzenia działalności

Badania przeprowadzone wspólnie z Maison & Partners pokazują, że sytuacja finansowa wielu właścicieli mikrofirm jest daleka od stabilności. Jedna trzecia przedsiębiorców osiąga dochody na poziomie nieprzekraczającym średniej krajowej, a 42 proc. przeznacza zarobki wyłącznie na bieżące wydatki.

Wielu przedsiębiorców nie korzysta ze zwolnień lekarskich – często z obawy o ciągłość działalności. Jednocześnie aż 47 proc. właścicieli firm deklaruje, że dokłada do biznesu własne oszczędności. To wskazuje, że działalność gospodarcza bywa bardziej ryzykowna niż stabilne zatrudnienie.

Paradoksalnie, mimo tych trudności, 75 proc. badanych deklaruje satysfakcję z prowadzenia firmy. Jednak niemal połowa przyznaje, że przy obecnych warunkach rozważyłaby powrót na etat.

Znikające mikrofirmy i skutki dla małych miast

Eksperci ostrzegają, że likwidacja mikrofirm ma konsekwencje wykraczające poza gospodarkę. Każde zamknięcie lokalnego biznesu oznacza utratę usług, miejsc pracy i osłabienie więzi społecznych. Dotyczy to szczególnie małych miast, gdzie działalność gospodarcza jest rozproszona i oparta na lokalnych relacjach.

Cezary Kaźmierczak podkreśla, że marginalizacja mikroprzedsiębiorstw może doprowadzić do koncentracji rozwoju wyłącznie w dużych aglomeracjach. W dłuższej perspektywie oznacza to pogłębianie nierówności regionalnych i spowolnienie wzrostu całej gospodarki.

Kampania „9 konkretów dla mikrofirm” w przestrzeni publicznej

Kampania informacyjna prowadzona przez ZPP ma szeroki zasięg i obejmuje największe miasta w Polsce. Wykorzystywane są wielkoformatowe ekrany w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Gdańsku, a także mobilne billboardy poruszające się po ulicach stolicy. Istotnym elementem działań jest również intensywna komunikacja w mediach społecznościowych.

Organizacja, działająca od 2010 roku i zrzeszająca ponad 23 tysiące firm, podkreśla, że jej celem jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W jej ocenie bez szybkich zmian legislacyjnych mikroprzedsiębiorstwa – określane jako „niewidzialny silnik gospodarki” – mogą stopniowo znikać z rynku.