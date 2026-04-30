Prezydent uzasadnił swoją decyzję przede wszystkim obawami dotyczącymi transparentności procesu wyborczego. W jego ocenie przyjęte przez parlament rozwiązania nie tylko nie poprawiają standardów organizacji wyborów, ale mogą prowadzić do ich upolitycznienia.

— Zawetowałem ustawę kodeks wyborczy. Ta ustawa budzi bardzo poważne wątpliwości dotyczące bezstronności i przejrzystości procesu wyborczego — podkreślił Karol Nawrocki.

Prezydent wetuje za funkcję sekretarza komisji

Kluczowym punktem sporu stało się wprowadzenie nowej funkcji sekretarza komisji wyborczej. Zgodnie z przepisami miałby on być wskazywany przez organy samorządu terytorialnego – wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W opinii prezydenta zmiana ta narusza dotychczasową równowagę, w której członkowie komisji wybierają swoje władze w sposób demokratyczny.

— Sekretarz nie byłby jedynie urzędnikiem technicznym. W praktyce mógłby pełnić rolę „nadprzewodniczącego”, posiadającego realny wpływ na przebieg prac komisji — zaznaczył.

Spór o rozwód pozasądowy i znaczenie instytucji małżeństwa

Drugie weto dotyczyło ustawy wprowadzającej możliwość rozwiązania małżeństwa poza sądem. Projekt przewidywał, że w określonych przypadkach – przy zgodzie obu stron i braku sporu – rozwód mógłby zostać przeprowadzony przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Prezydent stanowczo odrzucił tę koncepcję.

— Małżeństwo nie jest zwykłym wpisem w rejestrze. To jeden z fundamentów życia społecznego — powiedział Karol Nawrocki.

W jego ocenie przeniesienie procedury rozwodowej z sądu do urzędu oznaczałoby obniżenie rangi instytucji chronionej przez Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreślił również, że sądowa kontrola rozwodu stanowi gwarancję ochrony interesów obu stron, a także dzieci.

Propozycja rozwodu pozasądowego była inspirowana rozwiązaniami funkcjonującymi w niektórych krajach europejskich, m.in. we Francja czy Hiszpania, gdzie uproszczone procedury mają odciążać sądy i skracać czas postępowań. Zwolennicy zmian argumentowali, że w Polsce średni czas trwania spraw rozwodowych przekracza często kilka miesięcy, a w bardziej skomplikowanych przypadkach nawet lata.

Przeciwnicy, w tym środowiska konserwatywne i część prawników, wskazywali jednak na ryzyko pochopnych decyzji oraz brak wystarczającej ochrony słabszej strony związku.

Polityczne konsekwencje decyzji prezydenta

Weta prezydenta mogą mieć daleko idące skutki polityczne. Aby je odrzucić, parlament potrzebuje większości trzech piątych głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W praktyce oznacza to konieczność szerokiego porozumienia ponad podziałami, co w obecnej sytuacji politycznej wydaje się mało prawdopodobne.

Decyzja Karola Nawrockiego wpisuje się w konflikt między obozem rządzącym a Pałacem Prezydenckim. Spór dotyczy nie tylko konkretnych ustaw, ale także kierunku zmian w systemie prawnym – od organizacji wyborów po kwestie obyczajowe i społeczne.

Jednocześnie podpisanie trzech innych ustaw pokazuje, że prezydent nie blokuje całego procesu legislacyjnego, lecz selektywnie ocenia poszczególne projekty. Taka strategia może być odczytywana jako próba zachowania równowagi między współpracą a kontrolą działań parlamentu.