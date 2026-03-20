Atak terrorystyczny w Czechach. Fabryka produkującą uzbrojenie w ogniu

Do zdarzenia doszło 20 marca. Ogień objął budynki należące do LPP Holding oraz powiązanego z nim izraelskiego koncernu Elbit Systems. Zniszczeniu uległy obiekty wykorzystywane w działalności przemysłowej związanej z sektorem obronnym. Według dostępnych informacji w chwili zdarzenia nikt nie przebywał w środku, co wykluczyło ofiary, ale nie zmniejszyło powagi sytuacji.

Premier Andrej Babiš publicznie zaznaczył, że rozpatrywany jest scenariusz celowego działania. Z kolei Lubomír Metnar poinformował, że analizowane są wszystkie dostępne dane, a jedną z hipotez jest powiązanie zdarzenia z aktem terrorystycznym. Skala zniszczeń oraz charakter obiektu od początku budziły podejrzenia, że nie był to przypadkowy pożar.

The Earthquake Faction bierze odpowiedzialność za podpalenie

Do podpalenia przyznała się organizacja The Earthquake Faction, określająca się jako międzynarodowa podziemna sieć wymierzona w podmioty wspierające Izrael. W opublikowanym komunikacie grupa poinformowała, że celem ataku był „kluczowy izraelski ośrodek produkcji broni” w Europie Środkowej.

W oświadczeniu podano, że akcja została przeprowadzona świadomie w pustym obiekcie, aby uniknąć ofiar. Jednocześnie organizacja zapowiedziała możliwość kolejnych działań, jeśli współpraca firm z sektora obronnego z Izraelem będzie kontynuowana.

W komunikacie znalazły się również odniesienia do sytuacji na Bliskim Wschodzie. Autorzy podkreślili, że ich działania są odpowiedzią na operacje militarne Izraela. W jednym z fragmentów stwierdzono, że „dopóki ziemia będzie krwawić pod izraelskimi bombami, działania wymierzone w zaplecze przemysłowe będą kontynuowane”.

LPP Holding Czechy i współpraca z Elbit Systems w Pardubicach

Znaczenie zaatakowanego obiektu wynika z jego roli w strukturze współpracy między LPP Holding a Elbit Systems. W październiku 2023 roku firmy ogłosiły strategiczne partnerstwo i utworzenie wspólnego ośrodka określanego jako „Centrum Wspaniałości”. Miał on stanowić kluczowy element działalności obu podmiotów w Europie Środkowej.

Prezes Elbit Systems Yoram Shmuely oceniał tę współpracę jako istotny krok w rozwoju projektów technologicznych i wojskowych. Z kolei przedstawiciele LPP Holding zapowiadali rozwój konkretnych produktów przeznaczonych zarówno dla izraelskiej armii, jak i odbiorców europejskich.

Radim Petráš, współzałożyciel i dyrektor handlowy LPP, wskazywał, że firma rozpoczęła przygotowania do realizacji projektów w Czechach, które mają docelowo zasilać systemy wykorzystywane przez izraelskie siły zbrojne. Oznacza to, że zakłady w Pardubicach pełniły funkcję zaplecza technologicznego i produkcyjnego o znaczeniu międzynarodowym.

Finansowanie i rozwój technologii UAV oraz UGV w Czechach

Dodatkowy kontekst nadają sprawie dane finansowe jednej ze spółek zależnych LPP Holding – L.P.P. s.r.o. W sprawozdaniach za 2024 rok wskazano, że projekty związane z rozwojem bezzałogowych statków powietrznych (UAV) oraz bezzałogowych pojazdów lądowych (UGV) były współfinansowane przez czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu.

Oznacza to, że działalność prowadzona w Pardubicach miała nie tylko charakter komercyjny, ale była także wspierana ze środków publicznych. Rozwój technologii bezzałogowych stanowi jeden z kluczowych kierunków współczesnego przemysłu obronnego, co dodatkowo zwiększa strategiczne znaczenie takich obiektów.

Eksperci zwracają uwagę, że infrastruktura związana z rozwojem dronów i systemów autonomicznych staje się coraz częściej celem działań sabotażowych, zwłaszcza w kontekście globalnych napięć politycznych.

Zagrożenia dla przemysłu zbrojeniowego

Atak w Pardubicach wpisuje się w szerszy kontekst rosnących napięć związanych z konfliktem w Strefie Gazy. Organizacje radykalne coraz częściej przenoszą działania poza region Bliskiego Wschodu, kierując je przeciwko podmiotom powiązanym z izraelskim przemysłem obronnym.

W ostatnich latach w Europie odnotowano incydenty wymierzone w firmy współpracujące z Izraelem – od cyberataków po akty wandalizmu i próby podpaleń. Służby bezpieczeństwa w wielu krajach podkreślają, że infrastruktura przemysłowa związana z sektorem wojskowym staje się potencjalnym celem działań o charakterze ideologicznym.