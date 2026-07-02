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Prezydent podpisał ustawę o rachunkach za prąd. Będą prostsze i bardziej czytelne

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Prezydent podpisał ustawę ws. uproszczenia rachunków za energię elektrycznąPAP / fot. Paweł Jaskółka/PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 16:44

Nowelizacja podpisana w czwartek przez prezydenta Karola Nawrockiego przewiduje uproszczenie rachunków za energię elektryczną dla gospodarstw domowych, tak aby odbiorcy otrzymywali przejrzyste informacje o ich składowych.

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Chodzi o nowelizację ustawy w celu dokonania deregulacji w zakresie energetyki.

Nowe zasady rachunków i korespondencji w sektorze energetycznym

Wśród rozwiązań, które wprowadza nowela, jest uproszczenie rachunków za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Chodzi o to, aby klienci otrzymywali czytelną informację o najważniejszych składowych rachunku i całkowitej kwocie do zapłaty już na pierwszej stronie. Przepisy przewidują też zmianę podstawowej formy wymiany korespondencji z przedsiębiorstwami energetycznymi na formę elektroniczną, z jednoczesnym umożliwieniem kontynuowania korespondencji w formie papierowej na życzenie odbiorcy.

Zmiany w ciepłownictwie i wsparcie transformacji energetycznej

W ramach nowelizacji przewidziano też liberalizację rozliczeń za ciepło dostarczone bezpośrednio do przemysłu. W tym przypadku chodzi o odstąpienie od obowiązku stosowania taryfy dla ciepła, gdy jest ono dostarczane wyłącznie na potrzeby technologiczne bez przekazywania go na użytek gospodarstw domowych. Ustawa przewiduje też odstąpienie od obowiązku posiadania koncesji na wytwarzanie ciepła, jeżeli ciepło jest przekazywane do przedsiębiorstwa przemysłowego z nowo budowanego źródła.

W ustawie sformułowano też definicję magazynu ciepła lub chłodu, na potrzeby regulacji niezbędnych przy planowanej transformacji ciepłownictwa w kierunku elektryfikacji systemów ciepłowniczych. W tym samym celu przewidziano uwzględnienie kotłów elektrodowych (elektrycznych) jako źródeł odnawialnych na potrzeby spełnienia definicji efektywnego systemu ciepłowniczego w rozumieniu przepisów unijnych.

Zmiana przepisów dotyczy też kwestii inwestycji w przedsiębiorstwach ciepłowniczych, m.in. ułatwienia liczenia wskaźników potrzebnych do sfinansowania inwestycji w zeroemisyjne źródła ciepła.

W sierpniu ubiegłego roku prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o deregulacji w zakresie energetyki, która miała wprowadzić niektóre z rozwiązań zaproponowanych w obecnej ustawie, w szczególności uproszczenie rachunków za energię. (PAP)

bpk/ mick/

Źródło: PAP

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