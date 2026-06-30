Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano przygotowany przez Ministra Infrastruktury projekt ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (nr z wykazu UD402). Projekt zakłada szerokie zmiany w systemie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Obejmują one m.in. likwidację placu manewrowego na egzaminie praktycznym kategorii B, wprowadzenie cyfrowej karty kursanta, nowe zasady ważności egzaminów oraz reformę pytań egzaminacyjnych. Większość nowych przepisów ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.

Egzamin na prawo jazdy kategorii B bez placu manewrowego. Co zmieni projekt?

Jedna ze zmian dotyczy egzaminu praktycznego na prawo jazdy kategorii B i B1. Obecnie egzamin składa się z dwóch części - zadań wykonywanych na placu manewrowym oraz jazdy w ruchu drogowym. Po wejściu w życie nowych przepisów część na placu manewrowym ma zostać zlikwidowana. Egzamin będzie odbywał się wyłącznie w ruchu drogowym. Praktyczna nauka jazdy będzie mogła odbywać się także poza drogami publicznymi, strefami ruchu i strefami zamieszkania. O tym, czy takie rozwiązanie zostanie zastosowane, zdecyduje instruktor.

Projekt zakłada jednocześnie pozostawienie placu manewrowego jako elementu szkolenia. Instruktor będzie mógł wykorzystywać go wtedy, gdy uzna to za potrzebne.

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy będzie ważny tylko przez 24 miesiące

Projekt odchodzi od obowiązującej obecnie zasady bezterminowej ważności egzaminu teoretycznego. Po zmianach pozytywny wynik części teoretycznej będzie ważny przez 24 miesiące od dnia jego uzyskania. Jednocześnie osoby, które zdadzą teorię przed wejściem nowych przepisów w życie, zachowają bezterminową ważność wyniku.

Niezdany egzamin praktyczny. Kiedy nie będzie trzeba ponownie jechać na plac manewrowy?

Zmienią się również zasady dla osób zdających prawo jazdy na pozostałe kategorie. Jeżeli kandydat zaliczy część praktyczną na placu manewrowym, ale nie zda jazdy w ruchu drogowym, nie będzie musiał ponownie wykonywać zadań na placu. Pozytywny wynik tej części egzaminu zachowa ważność przez 24 miesiące.

Prawo jazdy 2027. Koniec z wielokrotnym zdawaniem egzaminu tego samego dnia

Projekt ogranicza możliwość wielokrotnego podchodzenia do egzaminu praktycznego w tym samym dniu. Ponowne podejście będzie możliwe tylko wtedy, gdy wcześniejszy egzamin nie odbył się z przyczyn niezależnych od osoby egzaminowanej, np. z powodu awarii pojazdu.

Dodatkowe szkolenie po dwóch latach od ukończenia kursu

Projekt wprowadza również obowiązek odbycia dodatkowego szkolenia praktycznego, jeżeli od zakończenia kursu do pierwszego egzaminu praktycznego upłyną dwa lata. Dopiero po odbyciu takiego szkolenia kandydat będzie mógł ponownie przystąpić do egzaminu.

Cyfrowa karta kursanta. Jak zmieni się dokumentowanie nauki jazdy?

Jedną z największych nowości ma być cyfrowa karta kursanta. System będzie rejestrował: trasę przejazdu z wykorzystaniem GPS, czas trwania zajęć, dane instruktora i kursanta, elektroniczne potwierdzenie odbycia każdej jazdy przez obie strony. Projekt przewiduje również nadanie indywidualnych numerów kursanta i instruktora.

Nagrywanie egzaminów na prawo jazdy będzie obowiązkowe

Nowelizacja wprowadza obowiązek nagrywania obrazu i dźwięku podczas praktycznych egzaminów wewnętrznych prowadzonych przez ośrodki szkolenia kierowców. Nagrania będą mogły być wykorzystywane podczas kontroli oraz postępowań wyjaśniających.

Zmiany obejmą również egzaminy państwowe. Obowiązek rejestracji obrazu i dźwięku zostanie rozszerzony na wszystkie kategorie prawa jazdy. Obecnie dotyczy on wyłącznie kategorii B.

Projekt określa także zasady przechowywania nagrań. Co do zasady mają być przechowywane przez 90 dni, a w przypadku postępowań - do ich prawomocnego zakończenia.

Nowe wymagania dla instruktorów nauki jazdy. Kto będzie mógł szkolić kierowców?

Projekt zaostrza wymagania wobec przyszłych instruktorów. Kandydat będzie musiał posiadać co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Wydłużony zostanie również wymagany okres posiadania prawa jazdy - z obecnych 2 do 3 lat.

Reforma egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Zmienią się pytania i system ich przygotowania

Projekt przewiduje likwidację Komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych. Jej zadania przejmie nowe Centrum Egzaminowania działające w strukturze Instytutu Transportu Samochodowego. Powstanie również Rada Konsultacyjna złożona z ekspertów zajmujących się m.in. bezpieczeństwem ruchu drogowego, szkoleniem kierowców i psychologią transportu. Zmniejszona zostanie także baza pytań egzaminacyjnych - z ponad 3,5 tys. do około 1,5 tys. pytań.

Nowe zasady parkowania hulajnóg elektrycznych

Nowe przepisy uporządkują parkowanie hulajnóg na minuty. Współdzielone pojazdy będzie trzeba pozostawiać w specjalnie wyznaczonych miejscach, natomiast właściciele prywatnych hulajnóg nie odczują tej zmiany.

Kiedy zmiany w egzaminach na prawo jazdy wejdą w życie? Najważniejsze terminy

Nowe przepisy będą wprowadzane etapami. Większość zmian ma zacząć obowiązywać 1 stycznia 2027 roku.

Później, od 1 lipca 2027 roku, wejdą w życie regulacje dotyczące nagrywania egzaminów oraz nowych wymagań dla instruktorów nauki jazdy.

Kolejnym krokiem będzie utworzenie Centrum Egzaminowania, które ma rozpocząć działalność 1 stycznia 2028 roku.

Najdłużej na wdrożenie poczeka cyfrowa karta kursanta. Jej pełne uruchomienie zaplanowano na 1 stycznia 2029 roku.