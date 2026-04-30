Kolejne zatrzymania w sprawie RARS. Chodzi o zakup węgla najniższej jakości

oprac. Michał Kaźmierczak
dzisiaj, 10:44

Kolejne zatrzymania w sprawie dotyczącej zakupu najniższej jakości węgla w latach 2022-2023 za rządów Mateusza Morawieckiego przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych – poinformował w czwartek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Do zatrzymań trzech osób doszło w województwie mazowieckim. Są to: były współpracownik RARS i dwóch przedstawicieli spółki działającej w branży węglowej.

Jak przekazała Prokuratura Krajowa, zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków.

Jeden z mężczyzn usłyszał dodatkowy zarzut dotyczący obietnicy udzielenia korzyści majątkowej zatrudnionemu w RARS funkcjonariuszowi publicznemu w zamian za naruszenie przepisów prawa.

„Działania doprowadziły do powstania szkody interesu publicznego oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w wielkich rozmiarach, szacowanej na co najmniej 530 mln zł” – przekazał Dobrzyński.

Autopromocja
381453mega.png
381455mega.png
381148mega.png
Źródło: PAP

