„Jolanta Brzeska, zaangażowana w obronę eksmitowanych lokatorów w Warszawie i walkę z dziką reprywatyzacją. Brutalnie zamordowana 15 lat temu. Pamiętamy!” - podkreśliła Kancelaria Prezydenta we wpisie na platformie X.

Okoliczności śmierci Jolanty Brzeskiej

15 lat temu (2011 r.) w Warszawie w niewyjaśnionych okolicznościach zginęła Jolanta Brzeska, działaczka społeczna zaangażowana w obronę lokatorów eksmitowanych na skutek dzikiej reprywatyzacji. Spalone zwłoki Jolanty Brzeskiej znaleziono 1 marca 2011 r. w Parku Kultury Powsin w Warszawie. Prokuratura informowała wówczas, że do śmierci kobiety doszło wskutek podpalenia. Wcześniej Brzeska została polana łatwopalną substancją. Zmarła wskutek szoku termicznego, rozległych oparzeń ciała oraz podtrucia tlenkiem węgla.

Brzeska była aktywną działaczką Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów od czasu, gdy na mocy decyzji reprywatyzacyjnej z 2006 r. mieszkanie w warszawskiej kamienicy, które zajmowała wraz z mężem i z córką, uzyskali spadkobiercy przedwojennych właścicieli. Wówczas pełnomocnik spadkobierców jednostronnie rozwiązał umowę najmu kwaterunkowego i rozpoczął podnoszenie stawek czynszowych.

Przebieg śledztwa i jego umorzenie

Postępowanie w sprawie śmierci Brzeskiej Prokuratura Rejonowa Warszawa–Mokotów wszczęła 3 marca 2011 r. Później prowadziła je Prokuratura Okręgowa w Warszawie. W 2016 r. umorzone wcześniej śledztwo trafiło do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

Następnie w listopadzie 2024 r. Prokuratura Regionalna w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie śmierci działaczki Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów Jolanty Brzeskiej, której płonące zwłoki znaleziono w marcu 2011 r. w Parku Kultury Powsin w Warszawie. Podstawą umorzenia był brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.