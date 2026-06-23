Tradycja, jakość i cyfrowa awangarda

Przemierzając tętniące życiem Krakowskie Przedmieście, trudno nie dostrzec monumentalnej bramy Uniwersytetu Warszawskiego. Tuż za nią, na lewo od Starej Biblioteki, mieści się jeden z głównych gmachów Wydziału Prawa i Administracji – Collegium Iuridicum I. To nie tylko najstarsza jednostka tej uczelni, od której w istocie rozpoczęła się historia całego Uniwersytetu Warszawskiego, lecz także instytucjonalny fundament polskiej kultury prawnej. Dziś, w dobie transformacji technologicznych i rynkowych wydział ten nie odcina kuponów od dawnej sławy. Z rzadką konsekwencją łączy szacunek dla tradycji z technologiczną awangardą, udowadniając, że naukowa doskonałość i rynkowy pragmatyzm mogą współistnieć w pełnej harmonii.

1. Dziedzictwo, które zobowiązuje: od Napoleona do współczesności

Korzenie WPiA UW sięgają 1808 r., czerpiąc z ducha reform ustrojowych Księstwa Warszawskiego epoki napoleońskiej. Powołana wówczas Szkoła Prawa stała się kamieniem węgielnym pod utworzenie w 1816 r. Uniwersytetu. Tradycje jednostki nawiązują również do idei Szkoły Rycerskiej, akcentując potrzebę doskonałości intelektualnej oraz etosu służby publicznej.

W tych murach kształtowały się pokolenia wybitnych jurystów, w tym czterech laureatów Nagrody Nobla. Przeszłość i teraźniejszość Wydziału współtworzą wybitni teoretycy oraz praktycy, których nazwiska zapisały się na zawsze w historii Polski. Wśród swoich absolwentów WPiA UW ma prezydenta i premiera Rzeczypospolitej, wojewodów, prezydenta Warszawy, pierwszych prezesów i sędziów Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, kilku Rzeczników Praw Obywatelskich oraz wielu przedstawicieli najwyższych szczebli administracji rządowej i samorządowej. Absolwenci regularnie obejmują najwyższe stanowiska w spółkach zarówno publicznych, jak i prywatnych. Kierują samorządami prawniczymi oraz największymi kancelariami prawnymi.

2. Mierzalna dominacja: co mówią twarde dane rankingowe?

W dyskursie akademickim łatwo operować ogólnikami o prestiżu. Aby jednak zachować pełną rzetelność, należy się przyjrzeć wskaźnikom empirycznym. Według najbardziej renomowanych międzynarodowych zestawień – QS World University Rankings by Subject: Law & Legal Studies oraz Rankingu Szanghajskiego (Shanghai Ranking) – WPiA UW zajmuje pierwsze miejsce wśród polskich wydziałów prawa, dominując również w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej.

Równie spektakularnie prezentują się dane krajowe Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące zdawalności na aplikacje prawnicze. W ostatnich latach wskaźnik sukcesu absolwentów studiów prawniczych WPiA UW przekroczył próg 83 proc. zdawalności. Co więcej, w skali całego kraju absolwenci WPiA UW stanowili niemal 12 proc. wszystkich osób z wynikiem pozytywnym na egzaminach państwowych. Biorąc pod uwagę liczbę ośrodków kształcących prawników w Polsce, koncentracja sukcesu na Uniwersytecie Warszawskim jasno dowodzi tytanicznej pracy dydaktycznej, naukowej i międzynarodowej.

3. Szyte na miarę zajęcia zamiast anonimowej masowości

Najczęstszym zarzutem stawianym publicznym uczelniom jest ich masowość i postępująca anonimowość. Analiza struktury WPiA UW oraz obowiązujących na nim programów studiów pozwalają dostrzec, że wydział ten wypracował skuteczną przeciwwagę. Kluczem jest unikalna, niezwykle liczna i zróżnicowana kadra naukowa, stanowiąca crème de la crème polskiej nauki prawa. Dzięki temu grupy ćwiczeniowe, warsztatowe, konwersatoria czy też seminaria liczą maksymalnie od 15 do 30 osób, a w ramach niszowych specjalizacji składają się z zaledwie kilku uczestników. Pozwala to na odejście od modelu wykładu ex cathedra na rzecz ożywionego dialogu sokratejskiego. Opieka naukowa jest bowiem szyta na miarę potrzeb studenta.

Od III roku studiów sztywny gorset przedmiotów ogólnych ustępuje miejsca autonomii – student samodzielnie komponuje swój program z bogatego katalogu przedmiotów specjalizacyjnych. Oferta ewoluuje wraz z wyzwaniami świata. W bieżącym roku akademickim weszła w życie jedna z największych reform programów studiów na kierunkach Prawo i Administracja, skupiająca się na transformacji energetycznej, cyberbezpieczeństwie, ochronie danych osobowych oraz zaawansowanych aspektach własności intelektualnej w przestrzeni cyfrowej. Klasyczny wykład ustępuje formom warsztatowym, w ramach których studenci analizują realne kazusy i symulują procesy sądowe.

4. Infrastruktura i rewolucja sztucznej inteligencji

Architektura WPiA UW doskonale odzwierciedla jego tożsamość: zabytkowe gmachy emanują powagą, a ich wnętrza kryją w pełni zmodernizowaną technologię. Najlepszym symbolem unowocześniania bazy dydaktycznej jest inwestycja realizowana obecnie przez Wydział we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W murach Wydziału powstaje najnowocześniejsza w Polsce uniwersytecka sala sądowa – zaawansowane laboratorium procesowe z systemami rejestracji dźwięku i obrazu, gdzie studenci pod okiem sędziów, pełnomocników oraz obrońców będą uczestniczyć w symulacjach rozpraw.

Wydział wykazuje też dojrzałość technologiczną w kontekście sztucznej inteligencji. Władze Wydziału wprost deklarują: AI nie zastąpi prawnika, ale prawnik sprawnie posługujący się narzędziami AI zastąpi tego, który z technologii nie korzysta. W programie studiów na stałe zagościł nowoczesny blok zajęć poświęcony prawu nowych technologii. Wyrazem tego nowatorskiego podejścia jest oficjalne porozumienie z twórcami serwisu IURA, innowacyjnego systemu sztucznej inteligencji specjalizującego się w polskiej i europejskiej przestrzeni prawnej. Narzędzie to jest udostępniane studentom do celów analitycznych. Wydział dba również o ciągły rozwój absolwentów, oferując studia podyplomowe, takie jak „AI i innowacje w praktyce prawniczej”, w ramach których zajęcia prowadzą praktycy z czołowych kancelarii, Microsoft, Komisji Europejskiej oraz naukowcy WPiA UW, łącząc perspektywę prawniczą, technologiczną i biznesową.

5. Zaplecze badawcze, finanse i prestiż instytucjonalny

Pozycja lidera wymaga potężnego zaplecza badawczego. W realiach szkolnictwa wyższego miarą sukcesu naukowego jest zdolność do pozyskiwania zewnętrznych funduszy na badania. Na tym polu WPiA UW wyznacza standardy, czego dowodem jest spektakularny sukces w zdobywaniu nowych grantów badawczych o łącznej wartości sięgającej 4,72 mln zł. Środki te, pochodzące z prestiżowych instytucji, takich jak Narodowe Centrum Nauki (NCN), pozwalają na realizację wieloletnich, międzynarodowych projektów badawczych. Finansowanie to bezpośrednio się przekłada na jakość kształcenia: studenci włączają się w prace zespołów badawczych i współpracują z zagranicznymi ośrodkami.

Ta instytucjonalna siła sprawia, że to właśnie WPiA UW staje się naturalnym inicjatorem projektów ogólnokrajowych. Nie bez przyczyny to z inicjatywy m.in. warszawskiego ośrodka powołano do życia niezwykle istotny organ konsolidujący środowisko akademickie – Konferencję Dziekanów Publicznych Uniwersyteckich Wydziałów Prawa. Powstanie tego gremium to czytelny sygnał: WPiA UW nie tylko dostosowuje się do standardów, lecz także jest tym centralnym ośrodkiem, który te standardy aktywnie współtworzy i redefiniuje w skali całego państwa.

6. Synergia z rynkiem i perspektywy zawodowe

Lokalizacja Wydziału w samym sercu Warszawy, będącej biznesowym i administracyjnym centrum kraju, rodzi naturalną synergię z rynkiem pracy. WPiA UW z powodzeniem wykorzystuje tę przewagę, budując gęstą sieć stałych partnerstw z wiodącymi międzynarodowymi kancelariami prawnymi, instytucjami finansowymi, spółkami Skarbu Państwa oraz organami administracji publicznej. Dzięki zawartym przez Wydział porozumieniom studenci mają możliwość odbywania prestiżowych staży, które często skutkują ofertami stałego zatrudnienia jeszcze przed obroną pracy magisterskiej. Pracodawcy cenią absolwentów WPiA UW za cechy kluczowe: krytyczne myślenie, doskonałe przygotowanie dogmatyczne oraz umiejętność błyskawicznej adaptacji do zmieniających się warunków prawnych.

7. Nauka i praktyka w jednym miejscu

Wydział Prawa UW łączy nie tylko tradycję z nowoczesnością, lecz także naukę z praktyką. Doskonałym tego przykładem jest prężnie działające Centrum Transformacji Energetycznej, które realizuje szereg bardzo ważnych projektów we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki oraz Ministerstwem Cyfryzacji. Cyfrowy Bliźniak URE to wspólna inicjatywa WPiA UW, Urzędu Regulacji Energetyki i Ministerstwa Cyfryzacji, która ma zrewolucjonizować proces taryfowy w ciepłownictwie – łącząc naukę, administrację i technologię w nowatorskim narzędziu opartym na AI. Projekt ułatwi dostęp do usług publicznych oraz usprawni pracę URE w obszarze taryfowania ciepła

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wypracował model bliski ideałowi współczesnego uniwersytetu. Rezygnując z pozycji statycznego akademickiego pomnika, postawił na ciągłą ewolucję i modernizację. Połączenie szacunku dla ponad 200-letniego dziedzictwa, mierzalnych sukcesów rankingowych, zindywidualizowanego podejścia do studenta oraz absolutnego pionierstwa w obszarze wdrażania nowych technologii (w tym AI), tworzy unikalną jakość. Sukcesy grantowe, powołanie ogólnokrajowej Konferencji Dziekanów oraz wysoka, ponad 83-proc. zdawalność na aplikacje mówią same za siebie. WPiA UW pewnie trzyma rękę na pulsie nowoczesności i nie zamierza tracić wypracowanego rozpędu.

Potęga Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego nie tylko nie powinna odstraszać, lecz wprost przyciągać młodych ludzi. Z najlepszą infrastrukturą dydaktyczną i najlepszą kadrą w kraju, Wydział Prawa UW prowadzi kierunek prawo z czesnym, które w swojej treści, formie i wadze dyplomu jest w zasadzie tożsame z publicznie finansowanymi studiami prawniczymi. Jest to jasny sygnał, że WPiA UW chce narzucać standardy w dydaktyce, także w sektorze tradycyjnie zarezerwowanym dla uczelni komercyjnych.

prof. Sławomir Żółtek, Dziekan WPiA UW

Koncentracja sukcesu w rękach absolwentów z Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego jasno dowodzi jakości kształcenia. Ponad 83-procentowa zdawalność na aplikacje to wynik, który w realiach konkurencyjnego rynku pracy, zamyka dyskusję o pozycji lidera” – mówi prof. Sławomir Żółtek, Dziekan WPiA UW