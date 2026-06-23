Gazeta Prawna
Zawody prawnicze

Prawo w Akademii Leona Koźmińskiego: dla tych, którzy chcą rozumieć i zmieniać świat

studia, prawo, alk
Prawo w Akademii Leona Koźmińskiego: dla tych, którzy chcą rozumieć i zmieniać światfot. materiały prasowe
dzisiaj, 09:18
Artykuł sponsorowany

Prawnik przyszłości nie działa już wyłącznie między kodeksem a salą sądową. Coraz częściej pracuje przy zarządzie spółki, w projekcie technologicznym, administracji, organizacji międzynarodowej albo zespole odpowiedzialnym za dane, AI, compliance i ryzyko.

Dlatego Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego rozwija studia, które dają solidny warsztat prawniczy, ale od początku uczą myślenia praktycznego, biznesowego i interdyscyplinarnego.

Moduły specjalizacyjne

Poza podstawowymi zajęciami studenci wybierają moduły specjalizacyjne – od prawa gospodarczego, przez kryminalistykę i doradztwo podatkowe, po prawo nowych technologii. Pracują na kazusach, uczestniczą w symulacjach rozpraw, negocjacji i mediacji, korzystają z ćwiczeniowej sali rozpraw, baz prawniczych oraz projektu VR@Law, który pozwala ćwiczyć decyzje w realistycznych scenariuszach. W programie są też kursy przygotowujące do aplikacji prawniczych, retoryka, psychologia sądowa, wizyty studyjne i zajęcia z praktykami.

– Absolwent prawa musi dziś mieć trzy warstwy kompetencji: solidny warsztat prawniczy, rozumienie biznesu i instytucji oraz kompetencje przyszłości – od krytycznego myślenia po znajomość technologii, AI, danych i regulacji europejskich. Rynek potrzebuje prawników, którzy potrafią korzystać z narzędzi cyfrowych, ale nie tracą niezależnego osądu i odpowiedzialności – mówi prof. ALK dr hab. Bartłomiej Nowak, dziekan Kolegium Prawa.

To propozycja dla osób, które chcą nie tylko znać prawo, lecz także rozumieć świat, w którym będą je stosować.

studia, prawnicy, alk
Prawo w Akademii Leona Koźmińskiego: dla tych, którzy chcą rozumieć i zmieniać świat
Źródło: Artykuł sponsorowany

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