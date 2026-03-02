To powiązanie jest wynikiem zmiany brzmienia art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 913 ze zm.), która weszła w życie 1 stycznia br. Przepis ten przewiduje, że pracodawca mający status zakładu pracy chronionej (ZPChr) jest zobligowany do zapewniania specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Usunięty zaś został z niego wymóg zapewniania doraźnej opieki medycznej.

Co istotne, ta zmiana ma znaczenie z punktu widzenia gospodarowania przez pracodawcę środkami z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Zgodnie z par. 1 ust. 2 pkt 12 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1145 ze zm.) pieniądze te mogą być wydatkowane na realizację indywidualnego programu rehabilitacji (IPR) dla niepełnosprawnego pracownika. Do opracowania takiego programu pracodawca powołuje komisję rehabilitacyjną, a kto wchodzi w jej skład, określa par. 6 ust. 3 rozporządzenia. Wśród nich jest doradca zawodowy lub instruktor zawodu, osoba zajmująca się problematyką rehabilitacji w ZPChr, a także lekarz lub pielęgniarka, wykonujący świadczenia zdrowotne na rzecz zakładu, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji.

Zły skład komisji to problem dla pracodawcy

- W praktyce oznacza to, że jeśli ZPChr dalej zapewnia doraźną opiekę medyczną, bo może to robić, to pielęgniarka lub lekarz, którzy świadczą takie usługi, nie mogą po 1 stycznia br. należeć do komisji rehabilitacyjnej ds. IPR – mówi Edyta Sieradzka, ekspertka ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Dodaje, że członkiem komisji może być obecnie pielęgniarka lub lekarz, którzy zapewniają specjalistyczną opiekę medyczną, oraz osoby świadczące usługi poradnictwa lub rehabilitacyjne, np. fizjoterapeuta.

- Na konieczność zachowania właściwego składu komisji rehabilitacyjnej w związku ze zmianą art. 28 ust. 1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji zwracało uwagę biuro pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych (BON) w swoich dotychczasowych wyjaśnieniach dotyczących likwidacji obowiązku zapewniania doraźnej opieki medycznej – wskazuje Edyta Sieradzka.

Jest to o tyle ważne, że nieodpowiedni skład komisji rehabilitacyjnej może skutkować zakwestionowaniem IPR oraz poniesionych z niego wydatków, np. w trakcie audytu wykorzystania środków ZFRON przeprowadzanego u pracodawcy przez Krajową Administrację Skarbową.