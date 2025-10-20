Tak wynika z odpowiedzi udzielonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla Edyty Sieradzkiej, ekspertki ds. zatrudniania osób niepełnosprawnych Federacji Przedsiębiorców Polskich. Pytanie dotyczyło pracodawcy, który planuje organizację kilkudniowej wycieczki integracyjno-rekreacyjnej dla niepełnosprawnych pracowników zatrudnionych w zakładzie – za pośrednictwem biura turystycznego, w którym zakupi taką usługę. Celem wyjazdu ma być aktywizacja społeczna, integracja zespołu (w tym poprawa atmosfery pracy) oraz zajęcia rekreacyjne i turystyczne. Pracodawca ma jednak wątpliwości związane m.in. z tym, czy koszt wycieczki może być w całości pokryty z ZFRON, czy taki wydatek jest traktowany jako pomoc de minimis oraz czy razem z fakturą dokumentującą wyjazd musi mieć indywidualne wnioski od pracowników chcących w nim uczestniczyć, czy wystarczające będzie sporządzenie ich grupowej listy.

Jak wyjaśnia PFRON, sposób wykorzystania środków zgromadzonych na ZFRON jest określony w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 19 grudnia 2007 r. w sprawie ZFRON (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1145 ze zm.). Zgodnie z jego par. 2 ust. 1 pkt 10 pieniądze z tego funduszu można przeznaczać na działalność sportową, rekreacyjną i turystyczną. Na podstawie tego przepisu działalność turystyczna może być organizowana bezpośrednio przez pracodawcę lub pośrednio poprzez opłacenie imprezy turystycznej, obejmującej usługi przewodnickie, hotelarskie oraz inne usługi świadczone turystom – niepełnosprawnym pracownikom. Jeżeli więc wyjazd zawiera elementy rekreacji, aktywności fizycznej lub zwiedzania i uczestniczą w nim osoby niepełnosprawne, to dopuszczalne jest jego sfinansowanie z pieniędzy ZFRON.

Jednocześnie PFRON podkreśla, że sam cel integracyjny, rozumiany jako np. poprawa współpracy zespołu, budowanie relacji, nie został wymieniony w przepisach rozporządzenia i może być jedynie wartością dodaną. Dlatego głównym celem wycieczki integracyjno-rekreacyjnej powinna być rehabilitacja społeczna poprzez turystykę, rekreację i sport. Z tego względu na fakturze dokumentującej koszt wyjazdu powinna być wskazana usługa turystyczna, rekreacyjna lub sportowa, lub do faktury z usługą integracyjną należy dołączyć zrealizowane punkty wycieczki, aby potwierdzić, że spełnia one cele przewidziane w par. 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia.

Wystarczy lista niepełnosprawnych pracowników uczestniczących w wycieczce

Ponadto PFRON tłumaczy, że par. 2 ust. 2 rozporządzenia zakłada, że wydatki na działalność turystyczną, o ile nie stanowią pomocy dla osób niepełnosprawnych, są uznawane za pomoc de minimis. To oznacza, że opłacenie udziału takich osób w imprezach turystycznych, które jest dla nich pomocą, będzie dokonywane poza rygorami pomocy publicznej. Z kolei w związku z tym, że finansowanie wydatków wskazanych w powyższym przepisie nie jest uzależnione od posiadanego stopnia niepełnosprawności, jej przyczyny czy sytuacji majątkowej pracownika, za wystarczający dokument można uznać listę pracowników korzystających z wycieczki.