1 stycznia wejdzie w życie nowelizacja z 10 czerwca rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz.U. 2025 r. poz. 785). Do wykazu świadczeń gwarantowanych dodano m.in. procedurę PET w skojarzeniu z MRI we wskazaniach onkologicznych u dzieci i młodzieży.

Zmiana przepisów ma na celu umożliwienie szybszego rozpoznania nowotworu i wdrożenie leczenia u dzieci. Badanie pozytonowej tomografii emisyjnej w skojarzeniu z rezonansem magnetycznym daje możliwość lepszego monitorowania odpowiedzi na zastosowane leczenie i wczesnego wykrycia ewentualnej wznowy. - PET u dzieci wykonuje się rzadko, ale powinien być wykorzystywany jako standardowe badanie diagnostyczne i do oceny wyników leczenia w ziarnicy złośliwej, a pacjentów z tym schorzeniem mamy ostatnio wyjątkowo dużo jak na statystyki onkologii dziecięcej. Cały czas weryfikowane są też nowe protokoły leczenia i być może w innych dziecięcych chorobach onkologicznych PET też znajdzie zastosowanie – podkreśla dr hab. n.med. Ewa Gorczyńska, onkolog i hematolog dziecięcy, kierownik Klinicznego Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Dodaje, że w czerwcu przyszłego roku będzie spotkanie polskiej grupy onkologii i hematologii dziecięcej i być może wtedy zapadną decyzje, żeby rozszerzyć diagnostykę PET na inne schorzenia onkologiczne u dzieci.

Mniejsza dawka promieniowania

Jak podkreśla resort zdrowia w uzasadnieniu noweli rozporządzenia, badanie PET w skojarzeniu z rezonansem magnetycznym pozwala na ograniczenie dawki promieniowania w porównaniu z kombinacją PET – tomografia komputerowa, a jest to szczególnie istotne w przypadku dzieci, które są szczególnie wrażliwe na promieniowanie jonizujące. - Wpłynie to na poprawę bezpieczeństwa w przypadku konieczności wielokrotnego wykonywania obrazowania w celach diagnostycznych i kontrolnych – podkreśla Ministerstwo Zdrowia.

Ponadto nowelizacja przewiduje rozszerzenie kryteriów kwalifikacji do badań PET w diagnostyce nadczynności przytarczyc u dorosłych. - Zmiana ma na celu zwiększenie dostępności do badań PET oraz poszerzenie metod diagnostycznych w schorzeniach o charakterze zapalnym, a także poprawę prawidłowości kwalifikacji do leczenia operacyjnego u pacjentów z nadczynnością tarczycy – tłumaczy resort zdrowia.