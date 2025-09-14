Uczniowie szkół ponadpodstawowych mają czas do końca września, natomiast studenci – do 31 października. To warunek, aby renta była nadal wypłacana.

Komu przysługuje renta rodzinna?

Świadczenie po zmarłym rodzicu przysługuje do 16. roku życia, a jeśli dziecko się uczy – aż do 25. urodzin. W sytuacji, gdy te urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów, ZUS wypłaci rentę aż do zakończenia roku akademickiego. Bez względu na wiek prawo do renty mają osoby, które przed 16. rokiem życia lub w trakcie nauki (ale przed 25. urodzinami) stały się całkowicie niezdolne do pracy – w ich przypadku nauka nie jest już warunkiem.

Renta rodzinna dla uczniów i studentów – najważniejsze terminy

Absolwenci szkół średnich, którzy w tym roku zaczynają studia, muszą złożyć wniosek o kontynuację wypłaty renty i dołączyć zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia jeszcze we wrześniu, jeśli chcą zachować świadczenie za ten miesiąc. Po rozpoczęciu roku akademickiego trzeba dostarczyć drugie zaświadczenie – o faktycznym rozpoczęciu nauki – najpóźniej do 31 października.

Ci, którzy kontynuują naukę w szkole średniej lub na uczelni, ale ich poprzednie zaświadczenie obejmowało tylko jeden rok, również muszą złożyć nowe dokumenty. Termin dla studentów to koniec października.

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki a wypłata renty rodzinnej

Jeżeli szkoła lub uczelnia wydała zaświadczenie na cały okres nauki (np. na całe studia), nie trzeba co roku składać nowego. ZUS będzie wypłacał świadczenie do końca okresu wskazanego w dokumencie, choć w każdej chwili może sprawdzić, czy nauka faktycznie trwa.

Ważne: każdy, kto przerwie naukę albo skończy ją wcześniej, musi poinformować o tym ZUS. W przeciwnym razie trzeba będzie zwrócić nienależnie pobrane pieniądze – wraz z odsetkami.