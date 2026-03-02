Jak przekazał portal Iran International, powołując się na irańskie media, Chożaste zapadła w śpiączkę wskutek amerykańsko-izraelskich ataków już w sobotę.
Do tej pory, jak podała agencja Fars, w atakach amerykańsko-izraelskich zginęło co najmniej czworo członków rodziny najwyższego przywódcy: córka Chameneia, zięć, wnuk i synowa.
W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Zaatakowana została m.in. siedziba najwyższego przywódcy Iranu ajatollaha Alego Chameneia w Teheranie oraz irańskie cele wojskowe, w tym obiekty zbrojeniowe. Iran odpowiedział, uderzając w amerykańskie bazy w regionie i Izrael.
