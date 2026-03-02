- Nie ma absolutnie żadnych planów, by NATO zostało wciągnięte czy było częścią (wojny) poza tym, że poszczególni sojusznicy robią, co mogą, by wspierać to, co Amerykanie robią wspólnie z Izraelem - stwierdził Rutte w wywiadzie dla niemieckiej telewizji publicznej ARD.

- To jest Iran, to jest Zatoka Perska, to znajduje się poza obszarem NATO — wyjaśnił, odnosząc się do zakresu obrony Sojuszu.

Ocenił też, że działania wojskowe USA z Izraelem są „niezwykle ważne”, bo „niszczą i ograniczają zdolności Iranu do uzyskania potencjału nuklearnego oraz zdolności w zakresie rakiet balistycznych”.

Wezwał kraje NATO: - Gdziekolwiek możemy pomóc, musimy pomóc. Jak dodał, sojusznicy mogą wspierać działania wojenne USA i Izraela, nie uczestnicząc bezpośrednio w operacjach militarnych, np. poprzez pomoc logistyczną.

W sobotę rano Izrael i USA rozpoczęły naloty na cele w Iranie. Teheran w odpowiedzi zaatakował Izrael i amerykańskie bazy w kilku krajach regionu.