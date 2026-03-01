Z odpowiedzi ZUS wynika jednoznacznie, że nie ma znaczenia ani liczba przepracowanych godzin, ani sposób rozliczenia czasu pracy. Bez znaczenia pozostaje, czy pracownik otrzymał wynagrodzenie za cały dzień, czy tylko za jego część. Jeżeli lekarz wystawił zwolnienie lekarskie od danego dnia, dzień ten traktowany jest jako dzień niezdolności do pracy i pomniejsza limit okresu zasiłkowego. Okres zasiłkowy to maksymalny czas pobierania zasiłku chorobowego w ramach jednej niezdolności do pracy. Co do zasady wynosi on 182 dni w roku.

To stanowisko różni się od interpretacji funkcjonującej od lat w praktyce. Zgodnie z nią ZUS przyjmował, że jeżeli pracownik przepracował część dnia, ale otrzymał wynagrodzenie za cały dzień roboczy, to tego dnia nie należy uznawać za dzień niezdolności do pracy i wliczać go do okresu zasiłkowego. Dopiero gdy wynagrodzenie obejmowało jedynie przepracowaną część dnia, a dzień był traktowany jako chorobowy, mógł on zostać zaliczony do limitu.