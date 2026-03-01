Z odpowiedzi ZUS wynika jednoznacznie, że nie ma znaczenia ani liczba przepracowanych godzin, ani sposób rozliczenia czasu pracy. Bez znaczenia pozostaje, czy pracownik otrzymał wynagrodzenie za cały dzień, czy tylko za jego część. Jeżeli lekarz wystawił zwolnienie lekarskie od danego dnia, dzień ten traktowany jest jako dzień niezdolności do pracy i pomniejsza limit okresu zasiłkowego. Okres zasiłkowy to maksymalny czas pobierania zasiłku chorobowego w ramach jednej niezdolności do pracy. Co do zasady wynosi on 182 dni w roku.
To stanowisko różni się od interpretacji funkcjonującej od lat w praktyce. Zgodnie z nią ZUS przyjmował, że jeżeli pracownik przepracował część dnia, ale otrzymał wynagrodzenie za cały dzień roboczy, to tego dnia nie należy uznawać za dzień niezdolności do pracy i wliczać go do okresu zasiłkowego. Dopiero gdy wynagrodzenie obejmowało jedynie przepracowaną część dnia, a dzień był traktowany jako chorobowy, mógł on zostać zaliczony do limitu.
Obecnie ZUS odchodzi od tego rozróżnienia. Jak wynika z przekazanej odpowiedzi, decydujące znaczenie ma sam fakt objęcia dnia zwolnieniem lekarskim. Jeżeli dzień został wskazany w zaświadczeniu o niezdolności do pracy, wlicza się do okresu zasiłkowego – niezależnie od tego, czy pracownik tego dnia wykonywał pracę.
ZUS przypomina jednocześnie, że okres zasiłkowy i prawo do wypłaty zasiłku to dwie odrębne kwestie. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres, w którym pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że za przepracowany dzień, za który wypłacono wynagrodzenie, zasiłek nie powinien być wypłacany. Nie wpływa to jednak na sposób liczenia okresu zasiłkowego.
Jak wskazał ZUS, „jeżeli w danym zakładzie pracy, dotychczas stosowane były inne zasady ustalania okresu zasiłkowego, powinny zostać one zmienione przy bieżącym ustalaniu uprawnień do zasiłku chorobowego, w ten sposób, że dni, w których ubezpieczony świadczył pracę przez cały lub część dnia i za które otrzymał wynagrodzenie, a następnie za ten sam dzień otrzymał zaświadczenie lekarskie stwierdzające niezdolność do pracy, należy wliczać do okresu zasiłkowego”.
