Cytowany w komunikacie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski zaznaczył, że zgodnie ze Statutem Komisji Weneckiej jej członkami powinny być osoby o najwyższych kwalifikacjach, gwarantujące niezależność oraz wybitną wiedzę w dziedzinie prawa konstytucyjnego i międzynarodowego. „Kierując się tymi kryteriami, wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości podjęliśmy decyzję o powierzeniu tej odpowiedzialnej funkcji wybitnym polskim ekspertom, których dorobek i doświadczenie są uznawane w Europie” – podkreślił Sikorski.

Gwarancja standardów merytorycznych i etycznych

Według ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, przedstawione kandydatury są gwarancją najwyższych standardów merytorycznych i etycznych. „To osoby niezwykle szanowane w środowisku prawniczym, o ugruntowanym dorobku i co dla nas szczególnie istotne, absolutnie niezależne. Niezależność jest fundamentem odbudowy zaufania do państwa i jego instytucji” – podkreślił szef MS. Zwrócił uwagę, że Komisja Wenecka pozostaje jednym z najważniejszych europejskich punktów odniesienia w zakresie praworządności. - Po doświadczeniach ostatnich lat chcemy pokazać, że Polska potrafi w pełni zgodnie z Konstytucją i prawem europejskim przywracać standardy rządów prawa. Dzisiejsza nominacja jest ważnym elementem tego procesu oraz dowodem, że mamy godnych przedstawicieli w kluczowych gremiach międzynarodowych - zaznaczył.

Sylwetki powołanych ekspertów

Jak podaje MS, prof. Wojciech Sadurski jest prawnikiem konstytucjonalistą, profesorem prawa na Uniwersytecie w Sydney oraz w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie konstytucyjnym, teorii prawa i prawach człowieka. Jest wybitnym badaczem mechanizmów demokracji, autorytaryzmu oraz ochrony praw podstawowych. Sadurski, cytowany w komunikacie, podkreślił, że „możemy spierać się o różne modele demokracji - w Europie jest ich wiele, ale rządy prawa stanowią wspólny mianownik i minimum konsensusu w języku konstytucyjnym”.

Prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor – jak czytamy w komunikacie – to profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, która kieruje Katedrą Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Zajmuje się zagadnieniami praw i wolności jednostki, funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego oraz standardami ochrony konstytucyjnej w Polsce i w Europie. Zdaniem Florczak-Wątor obecność Polski w Komisji to „wyraz gotowości do współtworzenia europejskich standardów praworządności”.

Czym jest Komisja Wenecka?

Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo (tzw. Komisja Wenecka) to powołany w 1990 r. organ doradczy Rady Europy ds. prawa konstytucyjnego. Zasiadają w niej eksperci prawa konstytucyjnego i międzynarodowego, sędziowie sądów najwyższych i trybunałów konstytucyjnych państw członkowskich, członków parlamentów narodowych oraz urzędników służby cywilnej. Komisja zrzesza 61 członków: wszystkie 46 państw członkowskich Rady Europy oraz 15 innych państw, w tym m.in. USA, Kanadę, Izrael, Brazylię, Meksyk, Chile, Koreę Południową, Kazachstan, Maroko i Tunezję.

Kandydatów wyznacza rząd danego państwa, a ich nominację zatwierdza Komitet Ministrów Rady Europy na czteroletnią kadencję. MS podkreśla, że nowo powołani eksperci będą pełnić funkcję członków Komisji Weneckiej w reprezentacji Polski, uczestnicząc w pracach nad opiniami i rekomendacjami dotyczącymi standardów demokratycznych oraz prawnych w państwach członkowskich Rady Europy.