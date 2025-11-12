W 2026 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy, która obliguje pracodawców do zaliczenia do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, okresów wykonywania pracy zarobkowej innej niż stosunek pracy. Na nowych przepisach skorzystają przede wszystkim pracownicy sfery budżetowej, ponieważ dzięki nim będą mogli szybciej nabyć wyższy dodatek za wieloletnią pracę oraz nagrodę jubileuszową. W przypadku nagrody jubileuszowej może się jednak pojawić wątpliwość, jak ją wypłacać, gdy pracownik wykazał tyle lat dodatkowego stażu, że mógłby nabyć prawo do kilku nagród jubileuszowych jednocześnie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia w stanowisku wydanym dla DGP, jak pracodawcy powinni w tym przypadku postąpić.
Co będzie uwzględniane
Dzięki nowelizacji do okresu zatrudnienia będzie można doliczyć także:
- prowadzenie pozarolniczej działalności (prowadzenie działalności gospodarczej oraz bycie: wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o., wspólnikiem spółki osobowej, akcjonariuszem prostej spółki akcyjnej, komplementariuszem w SKA, twórcą, artystą, osobą wykonującą wolny zawód, osobą prowadzącą placówkę oświatową) oraz współpraca przy jej prowadzaniu, o ile zostały opłacone składki za ten okres;
- prowadzenie działalności gospodarczej podczas korzystania z ulgi na start;
- współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej, gdy przedsiębiorca korzystał z ulgi na start, o ile zostały opłacone składki za ten okres;
- wykonywanie umowy zlecenia (umowy o świadczenie usług i umowy agencyjnej) i współpraca przy jej prowadzeniu, w tym także wykonywanie tego rodzaju umów w czasie studiów, gdy nie odprowadzano składek za zleceniobiorcę;
- członkostwo w spółdzielni rolniczej/kółku rolniczym;
- okres, na jaki prowadzący działalność gospodarczą lub jego współpracownik przerwał pracę zarobkową, aby opiekować się dzieckiem, a ZUS opłacił składki.
W tym ostatnim przypadku chodzi o podleganie ubezpieczeniom na podstawie art. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jego ust. 1 obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają m.in. osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które:
- prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestały jej prowadzenia;
- współpracowały przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy z osobami i które zaprzestały tej współpracy.
Tylko jedna nagroda
Większość z powyższych okresów pracownik będzie mógł wykazać za pomocą zaświadczenia z ZUS, który potwierdzi, że za dany okres zostały opłacone składki (np. przy prowadzeniu pozarolniczej działalności) albo w danym okresie osoba ta była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych albo zdrowotnego (np. przy umowie zlecenia). Pracownicy sfery budżetowej mają 24 miesiące od wejścia w życie nowych przepisów na udowodnienie dodatkowych okresów zatrudnienia.
Wpłynie to także na szybsze nabycie prawa do nagrody jubileuszowej przez pracowników. Nagroda ta przewidziana jest w przepisach szczególnych obowiązujących dla osób zatrudnionych w różnych podmiotach sfery budżetowej i zazwyczaj wynosi od 75 do 400 proc. wynagrodzenia. Prawo do nagrody pracownik nabywa za każde 5 lat pracy, począwszy od 20 lat stażu.
Po wejściu w życie nowych przepisów może się zdarzyć, że np. pracownik, który zgodnie z dotychczasowymi przepisami miał uwzględnione 23 lata okresu zatrudnienia, a po 1 stycznia 2026 r. wykaże 7 lat prowadzenia działalności gospodarczej. Na pierwszy rzut oka prowadziłoby to do wniosku, że pracownik nabył jednocześnie prawo do dwóch kolejnych nagród jubileuszowych: za 25 i 30 lat pracy. Jednak, jak zwraca uwagę MRPiPS w swojej odpowiedzi na pytanie dotyczące przykładowo pracowników sądów i pracowników samorządowych, zastosowanie będą miały tu przepisy rozporządzeń wykonawczych. A te przewidują, że w tego typu przypadkach będzie wypłacana tylko nagroda wyższa.
W opisywanym przypadku będzie to więc nagroda za 30 lat pracy. Zasada ta ma również zastosowanie do członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników spoza tego korpusu, którzy są objęci przepisami ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Chodzi tu m.in. o pracowników regionalnych izb obrachunkowych oraz urzędów centralnych organów administracji rządowej, którzy nie są członkami korpusu służby cywilnej.
W przypadku pracowników innych jednostek sfery finansów publicznych konieczna będzie analiza przepisów szczególnych obowiązujących tych pracowników, w tym przepisów wewnątrzzakładowych.
STANOWISKO
Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2025 r. w sprawie zasad wypłaty nagrody jubileuszowej
DGP: Pracownik sądu (analogicznie np. pracownik samorządowy lub inny pracownik, który jest objęty przepisami przewidującymi nagrody jubileuszowe przyznawane za wieloletnią pracę co 5 lat) ma 23 lata stażu pracy wg dotychczasowych zasad, po 1 stycznia 2026 r. udokumentuje dodatkowy staż 7 lat wynikający z umowy zlecenia. Czy to oznacza, że pracodawca jest zobowiązany wypłacić jednocześnie dwie nagrody jubileuszowe: za 25 i za 30 lat pracy?
Odpowiedź MRPiPS: Zasady nabywania uprawnień pracowniczych – w tym prawa do nagród jubileuszowych – określają przepisy szczególne właściwe dla danej grupy zawodowej. Przy ustalaniu stażu uprawniającego do nabycia nagrody mogą zostać uwzględnione nowe okresy dotychczas niewliczane.
Pracownicy sądów i prokuratury nabywają prawo do nagród jubileuszowych zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury oraz przepisami wykonawczymi. Analogiczne zasady dotyczą pracowników samorządowych na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz właściwych rozporządzeń. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, jeżeli w dniu wejścia w życie nowych przepisów upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych – wypłacana jest tylko jedna, najwyższa nagroda. Jeśli natomiast w ciągu 12 miesięcy pracownik nabędzie prawo do nagrody wyższego stopnia, wówczas niższa nagroda jest wypłacana, zaś po upływie tego okresu wypłacana jest różnica do nagrody wyższej. Takie rozwiązanie zapobiega kumulowaniu świadczeń, ale jednocześnie chroni słuszne prawa pracownicze.
Nagroda jubileuszowa w sferze budżetowej
Członkowie korpusu służby cywilnej
Na mocy art. 91 ust. 1 ustawy o służbie cywilnej członkowie korpusu służby cywilnej otrzymują nagrodę jubileuszową w wysokości od 75 do 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego. Nagroda przysługuje począwszy od 20 lat pracy, a następnie po kolejnych 5 latach pracy, aż do maksimum 45 lat pracy. Jak wynika z art. 91 ust. 2 tej ustawy do okresów pracy wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Szczegółowe zasady wypłacania jubileuszówki zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej. Zgodnie z par. 6 ust. 5 tego rozporządzenia jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu członkowi korpusu służby cywilnej upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca się tylko jedną nagrodę - najwyższą. Zgodnie zaś z par. 6 ust. 6 tego rozporządzenia członkowi korpusu służby cywilnej, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 5, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
Pracownicy samorządowi
Analogiczne przepisy zawiera ustawa 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych i rozporządzenie wykonawcze - rozporządzenie Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy nagroda jubileuszowa także przysługuje w wysokości od 75 do 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego. Zgodnie zaś z par. 8 ust. 9 rozporządzenia jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów, od których uzależnia się uprawnienia pracownicze, okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika samorządowego do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą. Rozporządzenie to zawiera również analogiczny przepis jak wspomniany wyżej par. 6 ust. 6 rozporządzenia dotyczącego służby cywilnej.
Pracownicy sądów i prokuratury
Na takich samych zasadach do nagrody jubileuszowej są uprawnieni pracownicy sądów i prokuratury. Zgodnie z art. 16 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury Za wieloletnią pracę urzędnik i inny pracownik sądu lub prokuratury lub pracownik Biura Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości od 75 do 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego. Paragraf 9 ust. 9 rozporządzenia wykonawczego (rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego) przewiduje, że jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający do dwóch lub więcej nagród, wypłaca się tylko jedną, najwyższą nagrodę. Rozporządzenie to zawiera również analogiczny przepis jak wspomniany wyżej par. 6 ust. 6 rozporządzenia dotyczącego służby cywilnej oraz par. 8 ust. 10 rozporządzenia dotyczącego pracowników samorządowych.
Pracownicy urzędów państwowych
Nagroda jubileuszowa na podobnych zasadach przysługuje także osobom objętym przepisami ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Chodzi tu m.in. o pracowników regionalnych izb obrachunkowych oraz urzędów centralnych organów administracji rządowej, którzy nie należą do korpusu służby cywilnej. Ci pracownicy również mają prawo do nagrody w wysokości od 75 do 400 proc. Paragraf 11 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego (rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek) wprowadza analogiczną, jak wskazane powyżej inne rozporządzenia wykonawcze, zasadę, zgodnie z którą jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu pracownikowi upływa okres uprawniający go do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą. Rozporządzenie to zawiera również analogiczny przepis jak wspomniany wyżej par. 6 ust. 6 rozporządzenia dotyczącego służby cywilnej oraz par. 8 ust. 10 rozporządzenia dotyczącego pracowników samorządowych.
