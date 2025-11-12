W 2026 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy, która obliguje pracodawców do zaliczenia do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze, okresów wykonywania pracy zarobkowej innej niż stosunek pracy. Na nowych przepisach skorzystają przede wszystkim pracownicy sfery budżetowej, ponieważ dzięki nim będą mogli szybciej nabyć wyższy dodatek za wieloletnią pracę oraz nagrodę jubileuszową. W przypadku nagrody jubileuszowej może się jednak pojawić wątpliwość, jak ją wypłacać, gdy pracownik wykazał tyle lat dodatkowego stażu, że mógłby nabyć prawo do kilku nagród jubileuszowych jednocześnie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia w stanowisku wydanym dla DGP, jak pracodawcy powinni w tym przypadku postąpić.

Co będzie uwzględniane

Dzięki nowelizacji do okresu zatrudnienia będzie można doliczyć także:

prowadzenie pozarolniczej działalności (prowadzenie działalności gospodarczej oraz bycie: wspólnikiem jednoosobowej spółki z o.o., wspólnikiem spółki osobowej, akcjonariuszem prostej spółki akcyjnej, komplementariuszem w SKA, twórcą, artystą, osobą wykonującą wolny zawód, osobą prowadzącą placówkę oświatową) oraz współpraca przy jej prowadzaniu, o ile zostały opłacone składki za ten okres;

prowadzenie działalności gospodarczej podczas korzystania z ulgi na start;

współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej, gdy przedsiębiorca korzystał z ulgi na start, o ile zostały opłacone składki za ten okres;

wykonywanie umowy zlecenia (umowy o świadczenie usług i umowy agencyjnej) i współpraca przy jej prowadzeniu, w tym także wykonywanie tego rodzaju umów w czasie studiów, gdy nie odprowadzano składek za zleceniobiorcę;

członkostwo w spółdzielni rolniczej/kółku rolniczym;

okres, na jaki prowadzący działalność gospodarczą lub jego współpracownik przerwał pracę zarobkową, aby opiekować się dzieckiem, a ZUS opłacił składki.

W tym ostatnim przypadku chodzi o podleganie ubezpieczeniom na podstawie art. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z jego ust. 1 obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają m.in. osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem, które:

prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy i zaprzestały jej prowadzenia;

współpracowały przy prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy z osobami i które zaprzestały tej współpracy.

Tylko jedna nagroda

Większość z powyższych okresów pracownik będzie mógł wykazać za pomocą zaświadczenia z ZUS, który potwierdzi, że za dany okres zostały opłacone składki (np. przy prowadzeniu pozarolniczej działalności) albo w danym okresie osoba ta była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych albo zdrowotnego (np. przy umowie zlecenia). Pracownicy sfery budżetowej mają 24 miesiące od wejścia w życie nowych przepisów na udowodnienie dodatkowych okresów zatrudnienia.

Wpłynie to także na szybsze nabycie prawa do nagrody jubileuszowej przez pracowników. Nagroda ta przewidziana jest w przepisach szczególnych obowiązujących dla osób zatrudnionych w różnych podmiotach sfery budżetowej i zazwyczaj wynosi od 75 do 400 proc. wynagrodzenia. Prawo do nagrody pracownik nabywa za każde 5 lat pracy, począwszy od 20 lat stażu.

Po wejściu w życie nowych przepisów może się zdarzyć, że np. pracownik, który zgodnie z dotychczasowymi przepisami miał uwzględnione 23 lata okresu zatrudnienia, a po 1 stycznia 2026 r. wykaże 7 lat prowadzenia działalności gospodarczej. Na pierwszy rzut oka prowadziłoby to do wniosku, że pracownik nabył jednocześnie prawo do dwóch kolejnych nagród jubileuszowych: za 25 i 30 lat pracy. Jednak, jak zwraca uwagę MRPiPS w swojej odpowiedzi na pytanie dotyczące przykładowo pracowników sądów i pracowników samorządowych, zastosowanie będą miały tu przepisy rozporządzeń wykonawczych. A te przewidują, że w tego typu przypadkach będzie wypłacana tylko nagroda wyższa.

W opisywanym przypadku będzie to więc nagroda za 30 lat pracy. Zasada ta ma również zastosowanie do członków korpusu służby cywilnej oraz pracowników spoza tego korpusu, którzy są objęci przepisami ustawy z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Chodzi tu m.in. o pracowników regionalnych izb obrachunkowych oraz urzędów centralnych organów administracji rządowej, którzy nie są członkami korpusu służby cywilnej.

W przypadku pracowników innych jednostek sfery finansów publicznych konieczna będzie analiza przepisów szczególnych obowiązujących tych pracowników, w tym przepisów wewnątrzzakładowych.

STANOWISKO Stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2025 r. w sprawie zasad wypłaty nagrody jubileuszowej DGP: Pracownik sądu (analogicznie np. pracownik samorządowy lub inny pracownik, który jest objęty przepisami przewidującymi nagrody jubileuszowe przyznawane za wieloletnią pracę co 5 lat) ma 23 lata stażu pracy wg dotychczasowych zasad, po 1 stycznia 2026 r. udokumentuje dodatkowy staż 7 lat wynikający z umowy zlecenia. Czy to oznacza, że pracodawca jest zobowiązany wypłacić jednocześnie dwie nagrody jubileuszowe: za 25 i za 30 lat pracy? Odpowiedź MRPiPS: Zasady nabywania uprawnień pracowniczych – w tym prawa do nagród jubileuszowych – określają przepisy szczególne właściwe dla danej grupy zawodowej. Przy ustalaniu stażu uprawniającego do nabycia nagrody mogą zostać uwzględnione nowe okresy dotychczas niewliczane. Pracownicy sądów i prokuratury nabywają prawo do nagród jubileuszowych zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury oraz przepisami wykonawczymi. Analogiczne zasady dotyczą pracowników samorządowych na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz właściwych rozporządzeń. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, jeżeli w dniu wejścia w życie nowych przepisów upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych – wypłacana jest tylko jedna, najwyższa nagroda. Jeśli natomiast w ciągu 12 miesięcy pracownik nabędzie prawo do nagrody wyższego stopnia, wówczas niższa nagroda jest wypłacana, zaś po upływie tego okresu wypłacana jest różnica do nagrody wyższej. Takie rozwiązanie zapobiega kumulowaniu świadczeń, ale jednocześnie chroni słuszne prawa pracownicze.