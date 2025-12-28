800 plus - wyraźny sprzeciw wobec wypłat dla cudzoziemców

Wyniki badania nie pozostawiają wątpliwości: większość respondentów sprzeciwia się wypłacaniu świadczenia 800 plus obcokrajowcom. Łącznie 58,9 proc. ankietowanych uważa, że program nie powinien obejmować cudzoziemców. Najliczniejszą grupę stanowią zdecydowani przeciwnicy – odpowiedź „zdecydowanie nie” wskazało 31,8 proc. badanych. Kolejne 27,1 proc. wybrało wariant „raczej nie”.

Poparcie dla kontynuowania wypłat jest wyraźnie mniejsze. Za utrzymaniem 800 plus dla rodzin obcokrajowców opowiada się 33,2 proc. respondentów, przy czym tylko 7,7 proc. deklaruje to z pełnym przekonaniem. Niemal 8 proc. badanych nie ma w tej sprawie wyrobionego zdania.

800 plus dla obcokrajowców - elektorat rządzący bardziej otwarty, ale też bez entuzjazmu

Analiza wyników w podziale na preferencje polityczne pokazuje głęboki rozdźwięk między elektoratami. Jedyną grupą, w której przeważa poparcie dla wypłat 800 plus cudzoziemcom, są wyborcy obecnej koalicji rządzącej (KO, Trzecia Droga, Lewica). W tej grupie 57 proc. badanych opowiada się za utrzymaniem świadczenia.

Warto jednak podkreślić, że dominują tu odpowiedzi umiarkowane – aż 46 proc. wskazuje „raczej tak”. Jednocześnie 26 proc. wyborców rządu jest przeciwnych wypłatom, a aż 17 proc. nie potrafi jednoznacznie określić swojego stanowiska. To najwyższy poziom niepewności spośród wszystkich analizowanych grup.

Zupełnie inny obraz wyłania się wśród wyborców opozycji (PiS i Konfederacja). Aż 73 proc. z nich sprzeciwia się wypłacaniu 800 plus obcokrajowcom, z czego niemal połowa – 49 proc. – robi to w sposób zdecydowany. Poparcie dla świadczenia w tej grupie ma charakter marginalny.

Jeszcze bardziej krytyczni są tzw. pozostali wyborcy, czyli osoby niezwiązane z żadnym z dwóch głównych bloków politycznych. W tej grupie sprzeciw sięga 82 proc., a poparcie deklaruje zaledwie 12 proc. respondentów. Wynik ten sugeruje, że niechęć do rozszerzania programów socjalnych na cudzoziemców wykracza poza klasyczne podziały partyjne.

Społeczny sygnał ostrzegawczy dla polityków

Sondaż pokazuje, że choć 800 plus pozostaje powszechnie akceptowanym elementem polityki rodzinnej, jego dostępność dla obcokrajowców budzi zdecydowany opór społeczny. Dla decydentów to czytelny sygnał, że ewentualne zmiany w tym obszarze mogą stać się jednym z najbardziej zapalnych tematów debaty publicznej.

Badanie zostało przeprowadzone przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach dziewiętnastego do dwudziestego pierwszego grudnia 2025 roku metodami CATI i CAWI na próbie 1000 osób.