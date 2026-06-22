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Zdrowie w centrum. Społeczne znaczenie kapitału zdrowia

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Zdrowie w centrum. Społeczne znaczenie kapitału zdrowiaShutterstock
dzisiaj, 15:29

Większość Polek i Polaków jest zgodna: wynagrodzenia w publicznej ochronie zdrowia wymagają większego nadzoru państwa — pokazują wyniki najnowszego badania „Zdrowie w centrum. Społeczne znaczenie kapitału zdrowia" zrealizowanego na zlecenie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej*.

Skrót artykułu

Kiedy mówimy o kryzysie w ochronie zdrowia, zwykle mówimy o kolejkach, brakujących lekarzach i zbyt niskich nakładach. Rzadziej zadajemy pytanie bardziej podstawowe: czy Polacy w ogóle wiedzą, jak ten system działa i kto za niego płaci?

Jak działa system zdrowotny?

Badanie „Zdrowie w centrum. Społeczne znaczenie kapitału zdrowia" powstało właśnie po to, żeby odpowiedzieć na to pytanie. Nie chodzi tu o kolejną ocenę systemu wystawioną przez ekspertów. Chodzi o to, jak zdrowie postrzegają sami obywatele — czy traktują je jako wspólną odpowiedzialność, długofalową inwestycję, element bezpieczeństwa społecznego. Czy rozumieją, że od kondycji zdrowotnej społeczeństwa zależy nie tylko jakość życia jednostek, ale też sprawność państwa, produktywność gospodarki i poziom zaufania do instytucji publicznych.

Odpowiedź jest niejednoznaczna. Polacy korzystają z systemu aktywnie — ale ich wiedza o tym, jak jest on finansowany i ile świadczenia zdrowotne realnie kosztują, pozostaje zaskakująco ograniczona. Za to ich oczekiwania są wyraźne i zaskakująco spójne.

Finansowanie systemu

Wybrane wnioski z badania wpisują się w aktualnie toczącą się dyskusje o przejrzystości i sprawiedliwości systemu ochrony zdrowia. Na wiele z tych tematów obywatele mają już wyrobione zdanie:

  • 65% badanych uważa, że wynagrodzenia w publicznym systemie ochrony zdrowia powinny być w większym stopniu regulowane przez państwo. To nie postulat polityków — to głos obywateli, wyrażony w badaniu przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie dorosłych Polek i Polaków.
  • 77% Polaków chciałoby mieć dostęp do informacji o kosztach udzielonych im świadczeń zdrowotnych. To wyraźny sygnał, że społeczeństwo jest gotowe na większą transparentność systemu — i oczekuje jej nie tylko od pacjentów, ale od wszystkich jego uczestników.
  • 65% badanych uważa, że składka zdrowotna nie pokrywa wszystkich kosztów leczenia w Polsce. Polacy mają świadomość, że system jest strukturalnie niedofinansowany — i właśnie dlatego kwestia tego, jak wydawane są publiczne pieniądze, ma dla nich tak duże znaczenie.

Pierwsze wnioski z badania, pokazują, że Polki i Polacy rozumieją, że w systemie ochrony zdrowia brakuje pieniędzy, chcą wiedzieć, jak są one wydawane, i oczekują, że państwo weźmie za to większą odpowiedzialność. Pełny raport „Zdrowie w centrum. Społeczne znaczenie kapitału zdrowia" już wkrótce.

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* Wyniki badania „Zdrowie w centrum. Społeczne znaczenie kapitału zdrowia" zzrealizowane przez SW Research na zlecenie Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej | 25-19 maja 2026 | N=1000

Źródło: Materiały prasowe

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