Izba POLMED wybrała nowe władze na kadencję 2026-2029

Izba POLMED zrzesza obecnie 133 firmy członkowskie działające w sektorze wyrobów medycznych i pozostaje wiodącą organizacją branżową w Polsce. Od blisko 25 lat uczestniczy w dialogu z administracją publiczną, instytucjami ochrony zdrowia i środowiskiem eksperckim, reprezentując interesy producentów, dystrybutorów oraz dostawców wyrobów i technologii medycznych.

Wybór nowych władz odbywa się w szczególnym dla sektora momencie. W najbliższym okresie branża będzie mierzyć się z wieloma wyzwaniami takimi jak: zmiany w najważniejszych dla tego sektora regulacjach tj. rozporządzeniach MDR i IVDR, konieczność wprowadzenia usprawnień w ocenie i finansowaniu innowacyjnych technologii medycznych, cyfryzacja w ochronie zdrowia oraz polepszenie dostępu pacjentów do nowoczesnych wyrobów medycznych.

Izba POLMED nieustannie podejmuje działania na rzecz zapewnienia pacjentom dostępu zarówno do innowacyjnych technologii medycznych stosowanych w procedurach szpitalnych, jak i nowoczesnych wyrobów medycznych finansowanych w ramach wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz listy refundacyjnej. Ważnym obszarem aktywności pozostają również zamówienia publiczne, rozwój krajowego rynku technologii medycznych oraz tworzenie stabilnego i przewidywanego otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorców.

– Przed branżą wyrobów medycznych czas intensywnych zmian regulacyjnych i organizacyjnych. Naszym zadaniem będzie wzmocnienie dialogu z administracją publiczną oraz przedstawianie rozwiązań, które z jednej strony zapewnią pacjentom dostęp do nowoczesnych technologii, a z drugiej pozwolą przedsiębiorcom funkcjonować w stabilnym i przewidywalnym otoczeniu prawnym. Chcemy, aby głos branży był obecny wszędzie tam, gdzie zapadają decyzje wpływające na przyszłe funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce – powiedział Piotr Zawirski, Przewodniczący Zarządu Izby POLMED na kadencję 2026–2029.

Podczas Walnego Zgromadzenia podsumowano również dotychczasowe działania organizacji. W ostatnich latach Izba znacząco zwiększyła swoją reprezentatywność, rozszerzyła zakres prowadzonych działań eksperckich oraz umocniła pozycję partnera w dialogu z administracją publiczną i pozostałymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.

Tomasz Wróbel (Synektik), wieloletni Przewodniczący Zarządu Izby POLMED

– Kiedy obejmowałem funkcję Przewodniczącego Zarządu, naszym celem było budowanie silnej i reprezentatywnej organizacji branżowej. Dziś Izba zrzesza niemal dwukrotnie więcej członków niż na początku tej kadencji, co najlepiej pokazuje, jak bardzo rozwinęła się nasza organizacja i jaką wartość dostrzega w niej branża. O jej znaczeniu świadczy również fakt, że o dziewięć miejsc w Zarządzie ubiegało się aż piętnastu kandydatów. To dowód na zaangażowanie członków oraz rosnącą rolę Izby POLMED jako partnera w dyskusji o rynku wyrobów medycznych i systemie ochrony zdrowia. Jestem przekonany, że organizacja jest gotowa na kolejny etap rozwoju i może z pełnym spokojem przekazać stery nowemu Zarządowi – powiedział Tomasz Wróbel (Synektik), wieloletni Przewodniczący Zarządu Izby POLMED.

Znaczenie organizacji podkreślił również Prezes Izby POLMED, Arkadiusz Grądkowski.

Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED

– Rynek wyrobów medycznych odgrywa coraz większą rolę w funkcjonowaniu nowoczesnych systemów ochrony zdrowia. Dlatego tak istotne jest prowadzenie merytorycznego dialogu pomiędzy administracją, świadczeniodawcami i przedsiębiorcami. Zadaniem Izby jest dostarczanie wiedzy eksperckiej oraz wspieranie rozwiązań, które zwiększają dostęp pacjentów do skutecznych i bezpiecznych technologii medycznych. Jestem przekonany, że nowy Zarząd będzie skutecznie realizował te cele w kolejnej kadencji – powiedział Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED.

Zarząd Izby POLMED na kadencję 2026–2029:

Przewodniczący Zarządu:

Piotr Zawirski (Aspironix Polska, Systamed)

Wiceprzewodniczący Zarządu: