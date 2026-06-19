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Zdrowie

Izba POLMED wybrała nowe władze na kadencję 2026-2029

Izba POLMED wybrała nowe władze na kadencję 2026-2029
Izba POLMED wybrała nowe władze na kadencję 2026-2029Materiały prasowe
dzisiaj, 08:10

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Izby POLMED, które odbyło się 17 czerwca 2026 r. w Józefowie (pod Warszawą), wybrano nowy, dziewięcioosobowy skład Zarządu na kadencję 2026–2029. Nowi członkowie wybrali spośród siebie Przewodniczącego, którym został Piotr Zawirski (Aspironix Polska, Systamed). W obradach uczestniczyli przedstawiciele firm członkowskich reprezentujących polski rynek wyrobów medycznych. Prezes Izby Arkadiusz Grądkowski będzie wspierał wdrażanie priorytetów i celów przyjętych przez nowy Zarząd.

Izba POLMED zrzesza obecnie 133 firmy członkowskie działające w sektorze wyrobów medycznych i pozostaje wiodącą organizacją branżową w Polsce. Od blisko 25 lat uczestniczy w dialogu z administracją publiczną, instytucjami ochrony zdrowia i środowiskiem eksperckim, reprezentując interesy producentów, dystrybutorów oraz dostawców wyrobów i technologii medycznych.

Wybór nowych władz odbywa się w szczególnym dla sektora momencie. W najbliższym okresie branża będzie mierzyć się z wieloma wyzwaniami takimi jak:  zmiany w najważniejszych dla tego sektora regulacjach tj. rozporządzeniach MDR i IVDR, konieczność wprowadzenia usprawnień w ocenie i finansowaniu innowacyjnych technologii medycznych, cyfryzacja w ochronie zdrowia oraz polepszenie dostępu pacjentów do nowoczesnych wyrobów medycznych.

Izba POLMED nieustannie podejmuje działania na rzecz zapewnienia pacjentom dostępu zarówno do innowacyjnych technologii medycznych stosowanych w procedurach szpitalnych, jak i nowoczesnych wyrobów medycznych finansowanych w ramach wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz listy refundacyjnej. Ważnym obszarem aktywności pozostają również zamówienia publiczne, rozwój krajowego rynku technologii medycznych oraz tworzenie stabilnego i przewidywanego otoczenia regulacyjnego dla przedsiębiorców.

Przed branżą wyrobów medycznych czas intensywnych zmian regulacyjnych i organizacyjnych. Naszym zadaniem będzie wzmocnienie dialogu z administracją publiczną oraz przedstawianie rozwiązań, które z jednej strony zapewnią pacjentom dostęp do nowoczesnych technologii, a z drugiej pozwolą przedsiębiorcom funkcjonować w stabilnym i przewidywalnym otoczeniu prawnym. Chcemy, aby głos branży był obecny wszędzie tam, gdzie zapadają decyzje wpływające na przyszłe funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce – powiedział Piotr Zawirski, Przewodniczący Zarządu Izby POLMED na kadencję 2026–2029.

Podczas Walnego Zgromadzenia podsumowano również dotychczasowe działania  organizacji. W ostatnich latach Izba znacząco zwiększyła swoją reprezentatywność, rozszerzyła zakres prowadzonych działań eksperckich oraz umocniła pozycję partnera w dialogu z administracją publiczną i pozostałymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia.

Tomasz Wróbel (Synektik), wieloletni Przewodniczący Zarządu Izby POLMED
Tomasz Wróbel (Synektik), wieloletni Przewodniczący Zarządu Izby POLMED

 Kiedy obejmowałem funkcję Przewodniczącego Zarządu, naszym celem było budowanie silnej i reprezentatywnej organizacji branżowej. Dziś Izba zrzesza niemal dwukrotnie więcej członków niż na początku tej kadencji, co najlepiej pokazuje, jak bardzo rozwinęła się nasza organizacja i jaką wartość dostrzega w niej branża. O jej znaczeniu świadczy również fakt, że o dziewięć miejsc w Zarządzie ubiegało się aż piętnastu kandydatów. To dowód na zaangażowanie członków oraz rosnącą rolę Izby POLMED jako partnera w dyskusji o rynku wyrobów medycznych i systemie ochrony zdrowia. Jestem przekonany, że organizacja jest gotowa na kolejny etap rozwoju i może z pełnym spokojem przekazać stery nowemu Zarządowi – powiedział Tomasz Wróbel (Synektik), wieloletni Przewodniczący Zarządu Izby POLMED.

Znaczenie organizacji podkreślił również Prezes Izby POLMED, Arkadiusz Grądkowski.

Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED.
Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED

Rynek wyrobów medycznych odgrywa coraz większą rolę w funkcjonowaniu nowoczesnych systemów ochrony zdrowia. Dlatego tak istotne jest prowadzenie merytorycznego dialogu pomiędzy administracją, świadczeniodawcami i przedsiębiorcami. Zadaniem Izby jest dostarczanie wiedzy eksperckiej oraz wspieranie rozwiązań, które zwiększają dostęp pacjentów do skutecznych i bezpiecznych technologii medycznych. Jestem przekonany, że nowy Zarząd będzie skutecznie realizował te cele w kolejnej kadencji – powiedział Arkadiusz Grądkowski, Prezes Izby POLMED.

Zarząd Izby POLMED na kadencję 2026–2029:

Przewodniczący Zarządu:

  • Piotr Zawirski (Aspironix Polska, Systamed)

Wiceprzewodniczący Zarządu:

  • Bartłomiej Bubula (MB Medica)
  • Szymon Kawałko (Getinge)
  • Michał Kępowicz (Philips)
  • Przemysław Kułach (Stryker)
  • Joanna Miros (BD)
  • Anna Sadowska-Segit (Medtronic)
  • Patryk Sucharda (Essity)
  • Jakub Zaczyk (Olympus)
Źródło: Informacja prasowa

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