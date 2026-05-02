Ekspert: Ceny gruntów pod zabudowę mieszkaniową powinny wzrastać

W raporcie zwrócono uwagę, że w 2 poł. 2025 utrzymywały się umiarkowane tendencje wzrostowe cen gruntów pod zabudowę mieszkaniową. PKO BP przekazał, że w opinii deweloperów uczestniczących w cyklicznej ankiecie NBP dotyczącej sytuacji firm deweloperskich ceny ziemi netto pod projekty mieszkaniowe w budownictwie wielorodzinnym w 2025 wzrosły średnio o 13 proc. r/r w przeciętnych lokalizacjach i o 21 proc. r/r w bardzo dobrych lokalizacjach (w 2024 odpowiednio o 16 proc. i o 25 proc.).

PKO BP: Ceny gruntów będą rosły

Analitycy PKO BP, powołując się na dane portalu Cenatorium wskazali, że w 2 poł. 2025 ceny działek budowlanych w największych miastach wzrosły r/r w granicach 5,3-10 proc. (2,3-7,5 proc. r/r w 1 poł. 2025).