Ekspert: Ceny gruntów pod zabudowę mieszkaniową powinny wzrastać

W nadchodzących kwartałach ceny gruntów pod zabudowę mieszkaniową powinny umiarkowanie wzrastać - ocenili analitycy PKO BP. W 2 poł. 2025 roku ceny działek budowlanych w największych miastach wzrosły rok do roku w granicach 5,3-10 proc.
W raporcie zwrócono uwagę, że w 2 poł. 2025 utrzymywały się umiarkowane tendencje wzrostowe cen gruntów pod zabudowę mieszkaniową. PKO BP przekazał, że w opinii deweloperów uczestniczących w cyklicznej ankiecie NBP dotyczącej sytuacji firm deweloperskich ceny ziemi netto pod projekty mieszkaniowe w budownictwie wielorodzinnym w 2025 wzrosły średnio o 13 proc. r/r w przeciętnych lokalizacjach i o 21 proc. r/r w bardzo dobrych lokalizacjach (w 2024 odpowiednio o 16 proc. i o 25 proc.).
PKO BP: Ceny gruntów będą rosły
Analitycy PKO BP, powołując się na dane portalu Cenatorium wskazali, że w 2 poł. 2025 ceny działek budowlanych w największych miastach wzrosły r/r w granicach 5,3-10 proc. (2,3-7,5 proc. r/r w 1 poł. 2025).
„W nadchodzących kwartałach najbardziej prawdopodobna wydaje się kontynuacja umiarkowanej tendencji wzrostowej cen gruntów pod zabudowę mieszkaniową. Lepsza sytuacja na rynku mieszkaniowym po 7 obniżkach stóp procentowych NBP (od maja 2025 do marca 2026) sprzyja utrzymaniu presji na ceny gruntów, szczególnie w dużych i największych miastach, gdzie koncentrują się niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe” - wskazali analitycy. (
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję.
Wpisz adres e-mail wybranej osoby, a my wyślemy jej bezpłatny dostęp do tego artykułu