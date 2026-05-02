Osoby, które straciły współmałżonka mogą korzystać z tzw. renty wdowiej, łącząc własną emeryturę z częścią świadczenia po zmarłym małżonku. Ile wyniesie świadczenie w 2026 i 2027 roku po zmianach. Szczegóły w artykule.
Renta wdowia w 2026 - co się zmieniło?
Na Dolnym Śląsku renta wdowia płynie do ok. 87 tys. osób, co plasuje to województwo na czwartym miejscu w Polsce pod względem liczby wypłacanych rent wdowich. Najliczniejszą grupę wśród osób, które złożyły wniosek o rentę wdowią – zarówno wśród kobiet i mężczyzn – stanowiły te w wieku od 81 do 90 lat - tłumaczy Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.
Waloryzacja to mechanizm, który co roku dostosowuje wysokość świadczeń do inflacji i wzrostu płac. W marcu 2026 roku wskaźnik ten wyniósł 5,3 proc. Waloryzowano limity, które decydują o prawie do renty wdowiej. Maksymalna kwota świadczeń od marca wynosi 5 935,47 zł brutto.
Kto może skorzystać z renty wdowiej?
Renta wdowia, jak podaje ZUS, przysługuje osobom, które spełniają kilka warunków. Należy pamiętać, że prawo do świadczeń w zbiegu ustaje z dniem poprzedzającym zawarcie nowego związku małżeńskiego. Aby otrzymać rentę wdowią, trzeba spełnić następujące warunki:
- Osiągnąć powszechny wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
- Pozostawać we wspólnym małżeństwie do dnia śmierci małżonka.
- Uzyskać prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego (czyli po ukończeniu 55. roku życia dla kobiety i 60. roku życia dla mężczyzny).
- Nie zawrzeć nowego związku małżeńskiego.
Wyższa renta wdowia w 2027
W 2027 roku zmieni się wysokość renty wdowiej. 1 stycznia 2025 r. weszły w życie przepisy ustawy o rencie wdowiej, gwarantujące pomoc finansową osobom na emeryturze, które straciły małżonków.
Ustawa wprowadza możliwość łączenia renty rodzinnej z innym świadczeniem emerytalno-rentowym, np. emeryturą czy rentą z tytułu niezdolności do pracy, wypłacanym między 1 lipca 2025, a 31 grudnia 2026 roku w wymiarze 15 proc., a od 1 stycznia 2027 r. w wysokości 25 proc. Dla części seniorów oznacza to nawet 400 zł miesięcznie więcej. Świadczenie to może być zwiększane w kolejnych latach, jak informuje rząd.
Renta wdowia - wyliczenia
Przykładowe wyliczenia przygotował dziennik "Fakt".
- przy dotychczasowej rencie wdowiej netto wynoszącej 1709,81 zł po waloryzacji wyniesie 1800,42 zł netto,
- przy dotychczasowej stawce 2002 zł po waloryzacji wyniesie 2108,10 zł netto,
- przy dotychczasowej stawce 2670 zł po waloryzacji wyniesie 2795,69 zł netto,
- przy dotychczasowej stawce 3065 zł po waloryzacji wyniesie 3210,80 zł netto,
- przy dotychczasowej stawce 3460 zł po waloryzacji wyniesie 3627,92 zł netto.
ZUS udostępnił na swojej stronie specjalną ankietę i kalkulator. To najszybszy sposób, aby dowiedzieć się, czy system przepuści Twój wniosek. Renta wdowia jest wypłacana od miesiąca złożenia wniosku.
