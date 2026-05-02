Renta wdowia w 2026 - co się zmieniło?

Na Dolnym Śląsku renta wdowia płynie do ok. 87 tys. osób, co plasuje to województwo na czwartym miejscu w Polsce pod względem liczby wypłacanych rent wdowich. Najliczniejszą grupę wśród osób, które złożyły wniosek o rentę wdowią – zarówno wśród kobiet i mężczyzn – stanowiły te w wieku od 81 do 90 lat - tłumaczy Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Waloryzacja to mechanizm, który co roku dostosowuje wysokość świadczeń do inflacji i wzrostu płac. W marcu 2026 roku wskaźnik ten wyniósł 5,3 proc. Waloryzowano limity, które decydują o prawie do renty wdowiej. Maksymalna kwota świadczeń od marca wynosi 5 935,47 zł brutto.

Kto może skorzystać z renty wdowiej?

Renta wdowia, jak podaje ZUS, przysługuje osobom, które spełniają kilka warunków. Należy pamiętać, że prawo do świadczeń w zbiegu ustaje z dniem poprzedzającym zawarcie nowego związku małżeńskiego. Aby otrzymać rentę wdowią, trzeba spełnić następujące warunki:

Osiągnąć powszechny wiek emerytalny: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Pozostawać we wspólnym małżeństwie do dnia śmierci małżonka.

Uzyskać prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku nie wcześniej niż pięć lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego (czyli po ukończeniu 55. roku życia dla kobiety i 60. roku życia dla mężczyzny).

Nie zawrzeć nowego związku małżeńskiego.

Wyższa renta wdowia w 2027

W 2027 roku zmieni się wysokość renty wdowiej. 1 stycznia 2025 r. weszły w życie przepisy ustawy o rencie wdowiej, gwarantujące pomoc finansową osobom na emeryturze, które straciły małżonków.

Ustawa wprowadza możliwość łączenia renty rodzinnej z innym świadczeniem emerytalno-rentowym, np. emeryturą czy rentą z tytułu niezdolności do pracy, wypłacanym między 1 lipca 2025, a 31 grudnia 2026 roku w wymiarze 15 proc., a od 1 stycznia 2027 r. w wysokości 25 proc. Dla części seniorów oznacza to nawet 400 zł miesięcznie więcej. Świadczenie to może być zwiększane w kolejnych latach, jak informuje rząd.

Renta wdowia - wyliczenia

Przykładowe wyliczenia przygotował dziennik "Fakt".

przy dotychczasowej rencie wdowiej netto wynoszącej 1709,81 zł po waloryzacji wyniesie 1800,42 zł netto,

przy dotychczasowej stawce 2002 zł po waloryzacji wyniesie 2108,10 zł netto,

przy dotychczasowej stawce 2670 zł po waloryzacji wyniesie 2795,69 zł netto,

przy dotychczasowej stawce 3065 zł po waloryzacji wyniesie 3210,80 zł netto,

przy dotychczasowej stawce 3460 zł po waloryzacji wyniesie 3627,92 zł netto.

ZUS udostępnił na swojej stronie specjalną ankietę i kalkulator. To najszybszy sposób, aby dowiedzieć się, czy system przepuści Twój wniosek. Renta wdowia jest wypłacana od miesiąca złożenia wniosku.