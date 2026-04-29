Cezary Stypułkowski ponownie prezesem Pekao

Rada nadzorcza Banku Pekao powołała ponownie Cezarego Stypułkowskiego na prezesa banku - poinformowało w środę Pekao. Stypułkowski jest prezesem banku od października 2024 roku.

„W dniu 29 kwietnia 2026 roku rada nadzorcza banku w ramach otwartego postępowania kwalifikacyjnego (...) po dokonaniu oceny odpowiedniości, powołała Pana Cezarego Stypułkowskiego - na stanowisko prezesa zarządu Banku” - podano w raporcie giełdowym.

Cezary Stypułkowski pełni funkcję wiceprzewodniczącego Rady Związku Banków Polskich oraz przewodniczy Sekcji Banków Dużych przy ZBP. Od 2022 zasiada w międzynarodowej radzie doradców MasterCard. W latach 2010–2024 był prezesem mBanku. Jest doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Stabilny skład zarządu na nową kadencję

Jak przekazano w środowym raporcie, dotychczasowi członkowie zarządu również zostali ponownie powołani w jego skład. Oznacza to, że rada nadzorcza powołała na stanowiska wiceprezesów: Marcina Gadomskiego, Łukasza Januszewskiego, Michała Panowicza, Roberta Sochackiego, Błażeja Szczeckiego, Dagmarę Wojnar i Marcina Zygmanowskiego.

Nowa wspólna kadencja zarządu ma się rozpocząć dzień po zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy banku zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2025.

Rekordowy zysk i dywidenda dla akcjonariuszy

Bank Pekao miał w 2025 roku ponad 7 mld zł zysku netto, a zarząd rekomenduje walnemu przeznaczenie 5,18 mld zł zysku na dywidendę, co daje 19,77 zł na akcję.

Bank Pekao, założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i drugim największym bankiem uniwersalnym w Polsce. Posiada drugą co do wielkości sieć oddziałów w kraju i jest notowany na GPW w Warszawie. 20 proc. akcji Pekao kontroluje PZU, a 12,8 proc. ma PFR. (PAP)