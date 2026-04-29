Wartości i zdrowie finansowe: nowy bank wchodzi do Polski

Michał Gajewski, prezes zarządu Erste Bank Polska, podkreślił podczas konferencji prasowej, że bank chce budować swoją pozycję opierając się na modelu, w którym korzystają wszyscy interesariusze. Nowa filozofia działalności została ujęta w haśle „Wierz w siebie, my wierzymy w Ciebie”, mającym być wyrazem podejścia opartego na 200-letnim doświadczeniu austriackiej Erste Group i przekonaniu, że bank powinien realnie wspierać klientów, a nie tylko dostarczać produkty finansowe.

Nowe logo w niebieskich barwach pojawiło się w oddziałach, na stronie internetowej, sieci bankomatów oraz w serwisach bankowości internetowej i mobilnej. Zmiana marki jest konsekwencją przejęcia przez Erste 49 proc. akcji banku w styczniu 2026 r., w ten sposób inwestor stał się jego głównym akcjonariuszem.

Trzy filary oferty dla klientów indywidualnych i MŚP

Bank zapowiada wzmocnienie oferty w trzech głównych obszarach: zdrowia finansowego, codziennego bankowania oraz wsparcia przedsiębiorczości. Jak podkreśliła Magdalena Proga-Stępień, wiceprezes zarządu Erste Bank Polska, odpowiedzialna za bankowość detaliczną i MŚP, nowa marka oznacza połączenie doświadczenia grupy Erste z kompetencjami lokalnych zespołów, które pozostają niezmienne, co ma zapewnić ciągłość jakości i relacji z klientami.

Pierwszy filar oferty to rozwiązania wspierające budowanie stabilności finansowej. Magdalena Proga-Stępień wskazywała, że bank chce aktywnie promować zdrowe nawyki finansowe, takie jak systematyczne oszczędzanie, inwestowanie czy dywersyfikację środków. Chodzi o to, aby klienci mogli budować swoją odporność finansową zarówno w krótkim, jak i długim okresie. W praktyce oznacza to m.in. konto oszczędnościowe z oprocentowaniem do 4,5 proc., możliwość inwestowania od 10 zł w aplikacji, fundusze w euro oraz nowe rozwiązania inwestycyjne, które mają ograniczać obawy przed stratą. Oferta obejmuje także elastyczne kredyty i preferencyjne ubezpieczenia.

Drugim filarem jest wygoda codziennego bankowania. Bank utrzymuje bezpłatne przelewy natychmiastowe i jednocześnie rozwija ofertę walutową, odpowiadając na rosnącą mobilność klientów. Jak wskazywała wiceprezes, dla wielu osób transakcje zagraniczne czy podróże stały się codziennością, dlatego bank chce wyeliminować bariery związane z kosztami i nieprzejrzystością rozliczeń. Klienci mają otrzymać dostęp do 21 walut bez kosztów przewalutowania, uproszczone płatności zagraniczne oraz dodatkowe funkcjonalności wspierające korzystanie z usług za granicą.

Trzeci obszar dotyczy przedsiębiorców, zwłaszcza z sektora MŚP. Bank oferuje m.in. finansowanie od pierwszego dnia działalności w formie e-pożyczek, terminale płatnicze w modelu SoftPOS oraz programy lojalnościowe i cashback. Jak podkreślała Magdalena Proga-Stępień, oferta ma odpowiadać na realne potrzeby przedsiębiorców, dla których kluczowe są szybkość, dostępność i prostota rozwiązań. Istotnym elementem pozostaje także szeroka oferta walutowa dostępna bez opłat. Jednocześnie cały proces zmian dla klientów jest praktycznie niezauważalny – nie zmieniają się numery kont, umowy ani sposób korzystania z usług.

Silniejsze wsparcie dla firm i korporacji

W segmencie korporacyjnym bank stawia na wykorzystanie potencjału grupy Erste w Europie Środkowo-Wschodniej. Lech Gałkowski, wiceprezes zarządu Erste Bank Polska odpowiedzialny za bankowość korporacyjną, inwestycyjną i wealth management podkreślił, że bank chce wspierając firmy w realizacji ich ambicji oraz decyzji inwestycyjnych. Dodał, że bank nie zamierza zmieniać tego, co już działa – relacji z klientami i jakości obsługi – ale dzięki dołączeniu do grupy zyskuje nowe możliwości. Jak zaznaczał, chodzi np. o większe możliwości finansowania inwestycji oraz szerszą ofertę produktową, uzupełnioną m.in. o rozwiązania dostępne we współpracy z Santanderem.

Istotnym elementem strategii ma być wsparcie ekspansji zagranicznej. Lech Gałkowski wskazywał, że naturalnym kierunkiem rozwoju dla polskich firm pozostaje Europa Środkowa, gdzie już dziś działa kilka tysięcy przedsiębiorstw z Polski. W jego ocenie dołączenie do grupy Erste daje bankowi unikalną możliwość towarzyszenia klientom tam, gdzie jest ich biznes, zarówno przy wychodzeniu za granicę, jak i przy przyciąganiu inwestorów do Polski. Jednocześnie bank liczy na wykorzystanie sprzyjającego otoczenia makroekonomicznego, w tym napływu funduszy unijnych i planowanych inwestycji sektorowych.

Bank zapowiada też dalszy rozwój produktów i kanałów cyfrowych.

Erste Bank Polska zakłada nie tylko o zwiększenie skali działalności w Polsce, ale także zbudowanie pozycję instytucji, która dzięki połączeniu lokalnych kompetencji i międzynarodowego zaplecza stanie się jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Krzysztof Ratnicyn