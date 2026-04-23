Liczba egzekucji w Iranie

Mizan powiadomił, że stracony mężczyzna był wieloletnim członkiem Mudżahedinów Ludowych; nie przekazano szczegółów dotyczących zarzutu współpracy z Mosadem.

Od poniedziałku w Iranie przeprowadzono już co najmniej cztery egzekucje - podała agencja dpa, precyzując, że trzy z nich wiązały się ze skazaniem za szpiegostwo.

W środę irańska agencja IRNA powiadomiła o powieszeniu, również skazanego za współpracę z izraelskim wywiadem, byłego pracownika irańskiej Organizacji Energii Atomowej. Dwa dni wcześniej media poinformowały zaś o egzekucji dwóch mężczyzn, którzy mieli współpracować z Mosadem i planować ataki w kraju.

Oskarżenia o szpiegostwo jako narzędzie do czystek?

Hengaw, działająca z Norwegii niezależna organizacja zajmująca się prawami człowieka w Iranie, zauważyła w środowym komunikacie, że reżim w Teheranie systematycznie wykorzystuje oskarżenia o szpiegostwo na rzecz Izraela jako narzędzie do wewnętrznych czystek i uzasadniania represji.

Broniąca praw człowieka Amnesty International w opublikowanym w marcu komunikacie stwierdziła, że władze Islamskiej Republiki Iranu nadal wykorzystują karę śmierci by uciszyć i zastraszyć obywateli. Podkreśliła, że od czasu protestów z 2022 r. trwa seria egzekucji. Sądy „skazują na śmierć tysiące osób w wyniku skrajnie nieuczciwych procesów. Tempo egzekucji przyspieszyło po 12-dniowej wojnie w 2025 r. i osiągnęło skalę niespotykaną od ponad czterech dekad”. Amnesty oceniła toczące się procesy jako „rażąco niesprawiedliwe i naznaczone torturami”.

Emigracyjna organizacja Iran Human Rights oceniła we wtorek, że od 28 lutego, kiedy rozpoczęła się amerykańsko-izraelska wojna z Iranem, zatrzymano w tym kraju co najmniej 3646 osób. Aresztowania nie ustały po zawieszeniu broni 8 kwietnia.

Kim są Mudżahedini Ludowi?

Mudżahedini Ludowi, których członkiem miał być Soltanali Szirzadi Fakhr, zaczęli działalność opozycyjną w połowie lat 60. XX wieku. Dążyli do obalenia monarchii w Iranie i sprzeciwiali się zachodniemu imperializmowi, łącząc elementy ideologii marksistowskiej z islamem szyickim. Wspierali ajatollaha Chomeiniego podczas islamskiej rewolucji w latach 1978–1979.

Wkrótce po rewolucji Mudżahedini Ludowi popadli w konflikt z nowymi władzami w Teheranie i zostali zdelegalizowani. Wielu członków organizacji udało się na emigrację, kontynuując działalność opozycyjną. Do początku XXI wieku funkcjonowali jako zbrojna organizacja, a do 2012 roku byli uznawani przez Unię Europejską i USA za organizację terrorystyczną. (PAP)

