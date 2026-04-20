Węgry po wyborach. Magyar ogłasza ministrów przyszłego rządu

Wygrana tandemu Tisza - Magyar to impuls dla gospodarki regionu, w tym Polskich firm. W grze są miliardy euro.
Pierwsze decyzje nowego lidera Węgier. Ogłoszono ministrów
oprac. Łukasz Dobrzyński
dzisiaj, 15:41

Przyszły premier Węgier Peter Magyar ogłosił w poniedziałek podczas konferencji prasowej nazwiska siedmiorga ministrów w swoim przyszłym rządzie. Dodał, że gabinet będzie składał się z 16 resortów.

Na czele węgierskiej dyplomacji stanie Anita Orban. Ministerstwem finansów pokieruje Andras Karman. Istvan Kapitany obejmie ministerstwo gospodarki i energii, a na czele ministerstwa obrony narodowej stanie Romulus Rusin-Szendi.

Magyar zaznaczył, że rozmowy o utworzeniu rządu są kontynuowane i oczekuje się, że jeszcze w tym tygodniu ogłosi nazwiska wszystkich nowych ministrów. Zwycięzca wyborów z 12 kwietnia dodał, że jeśli „marionetka Viktora Orbana, prezydent Tamas Sulyok, nie sprawi żadnych niespodzianek”, inauguracyjna sesja Zgromadzenia Narodowego mogłaby się odbyć około 9-10 maja. (PAP)

Źródło: PAP

