Na czele węgierskiej dyplomacji stanie Anita Orban. Ministerstwem finansów pokieruje Andras Karman. Istvan Kapitany obejmie ministerstwo gospodarki i energii, a na czele ministerstwa obrony narodowej stanie Romulus Rusin-Szendi.

Magyar zaznaczył, że rozmowy o utworzeniu rządu są kontynuowane i oczekuje się, że jeszcze w tym tygodniu ogłosi nazwiska wszystkich nowych ministrów. Zwycięzca wyborów z 12 kwietnia dodał, że jeśli „marionetka Viktora Orbana, prezydent Tamas Sulyok, nie sprawi żadnych niespodzianek”, inauguracyjna sesja Zgromadzenia Narodowego mogłaby się odbyć około 9-10 maja. (PAP)