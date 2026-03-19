Sześć państw - Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Holandia i Japonia – oznajmiło w czwartek, że są „gotowe do wniesienia wkładu” w zapewnienie bezpieczeństwa w cieśninie Ormuz. Cieśnina jest blokowana przez Iran w związku z amerykańsko-izraelskimi atakami na ten kraj.
„Deklarujemy gotowość niesienia swego wkładu w wysiłki niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa ruchu w cieśninie” – napisało sześć państw we wspólnym komunikacie.
Zażądano też „natychmiastowego i całkowitego moratorium na ataki przeciw infrastrukturze cywilnej, a zwłaszcza przeciw instalacjom naftowym i gazowym”.
Od początku wojny, którą 28 lutego rozpoczęły ataki USA i Izraela na Iran, Teheran zakłóca tranzyt statków, jakie według niego są powiązane z jego wrogami i ich sojusznikami. Atakuje również instalacje petrochemiczne państw Zatoki Perskiej.
W normalnych warunkach przez cieśninę Ormuz przechodzi ok. 20 proc. światowego wolumenu ropy naftowej. Jej blokada spowodowała gwałtowny wzrost cen tego surowca na całym świecie. (PAP)
