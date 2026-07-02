Prezydent Karol Nawrocki przekazał do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli prewencyjnej nowelizację ustawy o akcyzie, która miała wprowadzić opodatkowanie e-papierosów wykorzystujących indukcję elektromagnetyczną. Jak wskazał, przepisy budzą wątpliwości m.in. w zakresie vacatio legis.
Prezydent kieruje ustawę o akcyzie e-papierosów do Trybunału Konstytucyjnego
Według prezydenta, rząd wielokrotnie zmienia przepisy dotyczące tego samego zagadnienia, a przedsiębiorcy otrzymują „zaledwie dwa tygodnie na dostosowanie się do nowych regulacji”.
– Co więcej, 13 maja 2026 roku, zaledwie dwa dni przed uchwaleniem tej ustawy przez Sejm, Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny projekt zmian, który całkowicie odchodzi od rozwiązań przyjętych w ustawie skierowanej do podpisu Prezydenta. Oznacza to, że przekazano mi do podpisu przepisy, które za kilka miesięcy sam rząd chce ponownie zmienić. Czy można to nazwać inaczej niż właśnie legislacyjny chaos? – stwierdził Karol Nawrocki na nagraniu opublikowanym na platformie X.
Zwrócił też uwagę, że podczas prac nad ustawą „pojawiały się zastrzeżenia ekspertów dotyczące krótkiego vacatio legis i sposobu procedowania” tych przepisów. Dlatego prezydent chce, by Trybunał jednoznacznie ocenił zgodność tych przepisów z konstytucją.
Nowe zasady opodatkowania e-papierosów w ustawie akcyzowej
Głównym celem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym było uszczelnienie systemu opodatkowania papierosów elektronicznych poprzez objęcie akcyzą e-papierosów działających na zasadzie indukcji elektromagnetycznej.
Zgodnie z ustawą, za jednorazowe e-papierosy miały zostać uznane również zbiorniki z płynem (nieprzeznaczone do napełniania) połączone z elementem ferromagnetycznym. Do wielorazowych e-papierosów zaliczone miały zostać urządzenia zasilająco-sterujące z cewką indukcyjną, urządzenia przeznaczone do wymiany zbiorników z elementem ferromagnetycznym oraz same zbiorniki wielorazowe połączone z takim elementem. W przypadku indukcji o uznaniu wyrobu za e-papieros decydować miała obecność elementu ferromagnetycznego, a nie tylko zdolność do samodzielnego wytwarzania aerozolu.
Urządzenia lub zbiorniki uznane za e-papierosy w technologii indukcyjnej miały zostać obciążone akcyzą w wysokości 40 zł za sztukę. (PAP)
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