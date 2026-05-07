Senat zdecydował w sprawie serwisu eLicytacje. Co dalej z ogólnopolską platformą licytacyjną?

Koniec z rozproszoną informacją. Wszystkie oferty naczelników US w jednym miejscu

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wdroży platformę eLicytacje. Ten cyfrowy system umożliwi zdalną sprzedaż aktywów zajętych dłużnikom podatkowym, w tym pojazdów oraz obiektów budowlanych. Głównym założeniem projektu jest cyfryzacja przetargów i zbycia towarów, co przełoży się na szerszy wgląd w dane o ofertach oraz podniesienie transparentności prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Nowe regulacje wprowadzają centralizację danych – wszystkie komunikaty o licytacjach prowadzonych przez organy skarbowe oraz specyfikacje ofert trafią do jednej bazy. Zastąpi to dotychczasowy model, w którym potencjalni nabywcy musieli przeszukiwać dziesiątki rozproszonych serwisów BIP poszczególnych urzędów.

Licytacja bez wychodzenia z domu. Zasady udziału w aukcjach online

Portal umożliwi zainteresowanym zdalny udział w licytacji. Każdy, bez logowania, będzie mógł przeglądać oferty sprzedaży. Analogiczne zasady dotyczą śledzenia w trybie rzeczywistym licytacji na stronie online. Żeby wziąć udział w licytacji, trzeba będzie zarejestrować się w portalu eLicytacje KAS i potwierdzić swoją tożsamość - można to będzie zrobić przykładowo przez login.gov.pl.

Start platformy licytacyjnej zaplanowany na połowę 2026 roku

Zaproponowana przez Senat poprawka ma charakter doprecyzowujący. Start eLicytacji KAS planowany jest w połowie roku. Przewidywana data to 30 czerwca 2026 r. Ostateczny termin uruchomienia portalu uzależniony jest zaś od daty wejścia ustawy.