Wyniki badania nie pozostawiają wątpliwości: po raz pierwszy od lat na czele tego politycznego obozu Polacy nie widzą prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Według najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski zdecydowanym zwycięzcą zestawienia został urzędujący prezydent Karol Nawrocki, który uzyskał poparcie znacznie wyższe niż wszyscy pozostali politycy prawicy razem wzięci.

Rzeczywisty lider polskiej prawicy wskazany bez wahania

Na Karola Nawrockiego wskazało 38,6 proc. respondentów. To wynik bezprecedensowy w tego typu badaniach, który pokazuje wyraźną koncentrację politycznego autorytetu wokół jednej postaci. Prezydent uzyskał poparcie ponad dwukrotnie wyższe niż polityk zajmujący drugie miejsce w zestawieniu.

Taki rezultat oznacza, że w percepcji znacznej części społeczeństwa Nawrocki nie jest już wyłącznie głową państwa pełniącą funkcję konstytucyjną, ale faktycznym punktem odniesienia dla całego obozu prawicowego. To istotna zmiana symboliczna, szczególnie w kontekście wieloletniej dominacji jednego lidera partyjnego po tej stronie sceny politycznej.

Jarosław Kaczyński daleko za prezydentem

Drugie miejsce w sondażu zajął prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, którego jako rzeczywistego lidera prawicy wskazało 16,4 proc. badanych. Różnica pomiędzy nim a zwycięzcą badania wynosi ponad 22 punkty procentowe. To wyraźny sygnał osłabienia pozycji politycznej człowieka, który przez niemal dwie dekady był niekwestionowanym centrum decyzyjnym całego obozu.

Wynik ten może być odczytywany jako dowód zmęczenia dotychczasowym modelem przywództwa lub jako efekt zmian pokoleniowych i strukturalnych na prawicy. Co istotne, mimo że Prawo i Sprawiedliwość pozostaje najsilniejszym ugrupowaniem w sondażach partyjnych, jego lider nie jest już postrzegany jako główny punkt ciężkości ideowy i przywódczy tej części sceny politycznej.

Konfederacja rośnie w siłę, liderzy wyprzedzają PiS

Trzecie miejsce w badaniu przypadło jednemu z liderów Konfederacji, to Sławomir Mentzen, który uzyskał 9,4 proc. wskazań. Jego wynik wyraźnie niższy niż rezultat Nawrockiego, ale jednocześnie wystarczający, by Mentzen wyprzedził wszystkich pozostałych polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Tuż za nim uplasował się Krzysztof Bosak z poparciem 6,8 proc., a pierwszą piątkę zamknął Grzegorz Braun, na którego wskazało 3,5 proc. ankietowanych. Układ podium i dalszych miejsc pokazuje wyraźnie, że Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej stały się realną konkurencją personalną dla PiS, nie tylko programową.

Czołowi politycy PiS z marginalnymi wynikami

Badanie przyniosło szczególnie niekorzystne informacje dla polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy w innych sondażach – zwłaszcza dotyczących przyszłej sukcesji w partii – uzyskiwali znacznie lepsze rezultaty. W pytaniu o „rzeczywiste przywództwo tu i teraz” ich notowania okazały się bardzo niskie.

Na Przemysława Czarnka wskazało 1,4 proc. respondentów, Mateusz Morawiecki uzyskał 1,2 proc., a Mariusz Błaszczak również 1,2 proc.. Jeszcze słabsze wyniki zanotowali Patryk Jaki – 0,4 proc. oraz Zbigniew Ziobro – 0,2 proc. Tak niski poziom wskazań sugeruje, że żaden z nich nie jest dziś postrzegany jako realny przywódca całego obozu prawicy.

Jedna piąta badanych bez jednoznacznej opinii

Istotnym elementem wyników sondażu pozostaje wysoki odsetek osób niezdecydowanych. Odpowiedź „Nie wiem/Trudno powiedzieć” wybrało 20,9 proc. ankietowanych. To niemal co piąty respondent, co pokazuje, że znaczna część społeczeństwa nie identyfikuje się jednoznacznie z żadnym liderem prawicy lub nie śledzi na bieżąco wewnętrznych układów politycznych po tej stronie sceny.

Jednocześnie nawet przy uwzględnieniu tej grupy przewaga Karola Nawrockiego nad pozostałymi politykami pozostaje bezdyskusyjna. Wskazania na prezydenta znacząco przekraczają sumę odpowiedzi oddanych na wszystkich liderów PiS poza Jarosławem Kaczyńskim.