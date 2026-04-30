Samorządowe interpretacje podatkowe. Sejm przyjął zmiany dotyczące ich publikacji

Teraz trafi ona do rozpatrzenia przez Senat.

Jak jest dzisiaj?

Dziś dostęp do interpretacji indywidualnych dotyczących podatku od nieruchomości oraz opłat lokalnych jest utrudniony. Są one bowiem wydawane przez organy samorządowe, czyli wójta, burmistrza, prezydenta miasta, i publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej danej gminy. Trzeba więc przeszukiwać 2479 stron internetowych.

Gminne interpretacje podatkowe. Co się zmieni?

To ma się zmienić. Interpretacje w sprawie podatków i opłat pobieranych przez samorządy będą publikowane w ministerialnej bazie EUREKA. Przypomnijmy, że dziś znajdują się tam już interpretacje indywidualne wydawane tylko przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (np. dotyczące PIT, CIT, VAT).

Organy samorządowe, które nadal będą wydawać interpretacje w sprawie podatków i opłat lokalnych (w tej kwestii bowiem nic się nie zmieni), będą przekazywać je na adres doręczeń elektronicznych dyrektora KIS według określonego wzoru, a ten będzie je publikował.

Stare interpretacje podatkowe. Też trafią do bazy

Nowelizacja wejdzie w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Do bazy trafią jednak nie tylko nowe interpretacje, ale na podstawie przepisu przejściowego również te wydane od 1 stycznia 2025 r. Przypomnijmy, że tego dnia weszła w życie spora nowelizacja w zakresie podatku od nieruchomości. Będą one przekazywane partiami.

I tak trzeba będzie przekazać dyrektorowi KIS:

- do 31 października 2026 r. – interpretacje indywidualne wydane od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r., a także informacje i postanowienia, gdyby zostały one uchylone lub wygasły,

- do dnia 31 grudnia 2026 r. – interpretacje wydane od 1 lipca 2025 r. do poprzedzającego dzień wejścia w życie nowelizacji (oraz stosowane informacje i postanowienia).