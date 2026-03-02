Zgodnie z art. 307 ust. 1 prawa zamówień publicznych (dalej p.z.p.) wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w dokumentach zamówienia. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed jego upływem, zamawiający może jednokrotnie zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na jego przedłużenie o okres nie dłuższy niż 30 dni.

Uwaga! Wykonawca musi jednak złożyć w tej sprawie pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody. Jeżeli wymagane jest wadium, koniecznie trzeba też przedłużyć jego ważność albo wnieść nowe na wydłużony okres.