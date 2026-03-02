Zgodnie z art. 307 ust. 1 prawa zamówień publicznych (dalej p.z.p.) wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego w dokumentach zamówienia. Jeżeli wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed jego upływem, zamawiający może jednokrotnie zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na jego przedłużenie o okres nie dłuższy niż 30 dni.
Uwaga! Wykonawca musi jednak złożyć w tej sprawie pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody. Jeżeli wymagane jest wadium, koniecznie trzeba też przedłużyć jego ważność albo wnieść nowe na wydłużony okres.
Skutki niedotrzymania terminu
Konsekwencje niedotrzymania terminu są istotne. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 12 p.z.p. zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Co więcej, oświadczenie musi zostać złożone w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. Spóźnienie jest traktowane tak samo jak brak zgody.
Jeżeli wyznaczona data upływa w niedzielę, oświadczenie powinno zostać złożone najpóźniej w tym dniu albo wcześniej. Dokonanie tego dopiero w poniedziałek oznacza przekroczenie terminu.
Takie stanowisko potwierdza rozstrzygnięcie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie (pismo z 12 sierpnia 2025 r., znak WK.6130.15.25). W kontrolowanym przez RIO postępowaniu zamawiający wyznaczył termin złożenia zgody na przedłużenie związania ofertą do 3 kwietnia 2022 r. (niedziela). Jeden z wykonawców złożył oświadczenie dopiero dzień później (poniedziałek). Mimo że zamawiający przyjął oświadczenie i wybrał ofertę tego wykonawcy, kontrola uznała takie działanie za nieprawidłowe, wskazując, że oferta powinna zostać odrzucona jako złożona bez skutecznej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
Co powinien zrobić wykonawca by uczestniczyć w postępowaniu
Biorąc pod uwagę powyższe, jeżeli wykonawcy zależy na dalszym udziale w postępowaniu, powinien złożyć oświadczenie o zgodzie na przedłużenie terminu związania ofertą przed upływem daty wskazanej przez zamawiającego.
Jeżeli ostatni dzień terminu przypada w niedzielę, bezpiecznym rozwiązaniem jest złożenie oświadczenia w piątek lub sobotę. Złożenie go po czasie może skutkować odrzuceniem oferty. ©℗
Podstawa prawna
art. 226 ust. 1 pkt 12, art. 307 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320; ost.zm Dz.U z 2025 r. poz. 1235)
