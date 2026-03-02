Nazwy marek coraz częściej pojawiają się w tekstach piosenek, teledyskach i projektach artystycznych. Dla odbiorców to element opowieści, dla właścicieli znaków towarowych czasem powód do interwencji. Kiedy takie użycie zaczyna mieć znaczenie prawne?

Kluczowe pytanie brzmi nie tyle, czy artysta wymienił w utworze nazwę produktu, lecz czy doszło do użycia znaku w obrocie gospodarczym w rozumieniu prawa własności przemysłowej oraz czy oznaczenie jest wykorzystywane w sposób, który może wyglądać jak promocja marki lub współpraca z jej właścicielem.

Innymi słowy, trzeba ocenić, czy przeciętny odbiorca może odnieść wrażenie, że marka sponsoruje projekt, współtworzy go albo że utwór w jakiś sposób promuje jej towar lub usługę.

A jeśli odpowiedź jest twierdząca?

Wtedy pojawia się ryzyko naruszenia prawa do znaku towarowego, zwłaszcza w przypadku znaków renomowanych.

Dobrze widać to na przykładzie głośnych dyskusji wokół twórczości Taco Hemingwaya, w której pojawiała się nazwa leku Solpadeine. Samo użycie nazwy produktu w tekście piosenki nie przesądza jeszcze o naruszeniu, ale wywołało pytania o dopuszczalność takiego przekazu i jego potencjalny charakter promocyjny.

Dla twórców czy producentów takie kryteria mogą brzmieć dość abstrakcyjnie. Jak przełożyć je na praktyczną ocenę projektu jeszcze przed premierą?

W praktyce pomocny jest prosty test kilku pytań, który pozwala szybko zorientować się w poziomie ryzyka. Przede wszystkim trzeba ustalić, czy:

nazwa marki jest wyłącznie elementem opowieści, czy ma działać jak chwyt marketingowy;

odbiorca może odnieść wrażenie współpracy z marką;

znak pojawia się wyłącznie w samym dziele, czy także w materiałach promocyjnych, zapowiedziach czy komunikacji w mediach społecznościowych;

wokół oznaczenia budowany jest dodatkowy projekt komercyjny, np. merchandising albo nazwa trasy koncertowej;

mamy do czynienia ze znakiem renomowanym, którego prestiż może zostać wykorzystany nawet bez wprowadzania w błąd.

Jeżeli odpowiedź twierdząca pojawia się przy kilku z tych punktów, ryzyko prawne wyraźnie rośnie i warto projekt skonsultować przed publikacją.

Czyli sama nazwa marki w tekście piosenki zazwyczaj nie wystarcza, żeby właściciel znaku skutecznie dochodził roszczeń?

W większości przypadków nie. Sama werbalna wzmianka o cudzym znaku towarowym, czyli użycie nazwy marki w warstwie literackiej utworu, bez eksponowania graficznego, bez sugerowania współpracy i bez elementu promocyjnego, rzadko wystarcza do skutecznego dochodzenia roszczeń.

Właściciel znaku musi wykazać, że doszło do jego użycia w obrocie gospodarczym oraz że naruszona została funkcja oznaczenia, np. poprzez wprowadzenie odbiorców w błąd albo czerpanie nienależnej korzyści z renomy. Dlatego w przypadku samego użycia nazwy produktu w tekście piosenki, jak właśnie Solpadeine w utworach Taco Hemingwaya, pole manewru właściciela znaku jest zwykle ograniczone.

Czy można wskazać typowe sytuacje, w których ryzyko sporu rzeczywiście rośnie?

Tak, można wyróżnić trzy poziomy ryzyka. Najniższy dotyczy sytuacji, w których nazwa pada w tekście jako element opowieści, bez eksponowania graficznego i bez kontekstu promocyjnego. W takich przypadkach trudno wykazać naruszenie.

Poziom średni pojawia się, gdy logo jest widoczne w teledysku albo materiałach wizualnych. Analiza jest wtedy bardziej złożona, bo trzeba ocenić sposób pokazania oznaczenia i jego kontekst.

Z kolei z najwyższym poziomem ryzyka mamy do czynienia, gdy znak staje się nazwą projektu, elementem kampanii albo podstawą sprzedaży gadżetów. Wtedy oznaczenie zaczyna pełnić klasyczną funkcję rynkową i argument o czysto artystycznym charakterze użycia staje się znacznie słabszy.

A co w sytuacji, gdy nazwa leku albo marki nie pojawia się tylko w tekście piosenki, lecz staje się pseudonimem artystycznym albo nazwą zespołu, jak w przypadku duetu XXANAXX nawiązującego do leku Xanax?

To sytuacja wyraźnie bardziej wrażliwa prawnie niż samo użycie nazwy produktu w tekście utworu. W takim przypadku oznaczenie zaczyna funkcjonować jak nazwa projektu artystycznego, a więc w praktyce jak znak dla usług rozrywkowych. Nazwa zespołu pojawia się przecież na biletach, w umowach koncertowych, w materiałach promocyjnych czy przy sprzedaży gadżetów. Z tej perspektywy jest znacznie bliższa klasycznemu użyciu znaku w obrocie gospodarczym niż pojedynczy wers piosenki.

Jakie działania mógłby w ewentualnym sporze podjąć właściciel znaku?

Mógłby np. próbować wykazać przede wszystkim ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do związku projektu z producentem leku albo zarzucać czerpanie nienależnej korzyści z renomy oznaczenia. Takie argumenty są szczególnie prawdopodobne wtedy, gdy oznaczenie jest intensywnie wykorzystywane w promocji albo przy sprzedaży towarów związanych z działalnością artys tyczną.

Czy można tu więc już mówić o naruszeniu prawa?

Nie, w praktyce bowiem duże znaczenie ma kontekst użycia oznaczenia i sposób jego odbioru przez publiczność. Sam fakt, że nazwa projektu nawiązuje do znaku towarowego, nie przesądza jeszcze o bezprawności, choć z pewnością zwiększa ryzyko sporu.

Gdy w utworze pojawia się nazwa leku, problem nie ogranicza się do prawa znaków towarowych. W jakich sytuacjach może dojść także do naruszenia przepisów o reklamie produktów leczniczych?

Produkty lecznicze są objęte szczególnymi regulacjami dotyczącymi reklamy i promocji. Jeżeli producent byłby w jakikolwiek sposób zaangażowany w przekaz albo czerpał z niego korzyści marketingowe, analiza musiałaby objąć także przepisy prawa farmaceutycznego.

W takiej sytuacji problem przestaje być wyłącznie cywilny. Pojawia się ryzyko kontroli organu administracji, nakazu zaprzestania określonego przekazu, a w określonych sytuacjach także sankcji finansowych.

Załóżmy, że przedsiębiorca widzi swoje logo w teledysku albo nazwę produktu w popularnym utworze. Jak powinna wyglądać jego rozsądna reakcja?

Powinna zacząć się od spokojnej oceny sytuacji i ustalenia, czy rzeczywiście doszło do naruszenia prawa do znaku towarowego. W praktyce warto odpowiedzieć przede wszystkim na trzy pytania: czy powstała realna szkoda, czy odbiorcy mogą zostać wprowadzeni w błąd oraz czy użycie wpływa na reputację marki.

A jeśli doszło do naruszenia?

Wtedy w pierwszej kolejności trzeba wezwać do zmiany określonych materiałów promocyjnych albo wycofania oznaczenia z komunikacji marketingowej. Dopiero gdy mamy do czynienia z rzeczywistym pasożytowaniem na renomie albo z wymierną szkodą, zasadne jest rozważenie roszczeń majątkowych.

Trzeba przy tym uwzględnić także aspekt wizerunkowy. Spór z popularnym artystą bywa medialny i może zwiększyć rozpoznawalność utworu bardziej niż samo użycie znaku.

A jak od strony praktycznej powinni zabezpieczać się twórcy i producenci?

Przede wszystkim warto analizować projekty przed premierą nie tylko pod kątem praw autorskich, lecz także znaków towarowych i regulacji sektorowych. Istotne jest również unikanie eksponowania cudzych oznaczeń w materiałach promocyjnych bez zgody właściciela znaku.

Bardzo przydatne są także odpowiednie postanowienia umowne z artystami, przewidujące odpowiedzialność za naruszenia praw osób trzecich oraz możliwość szybkiej modyfikacji materiałów w razie sporu.

A ubezpieczenie od ryzyk związanych z własnością intelektualną?

Warto je rozważyć, szczególnie przy większych projektach. Na polskim rynku nadal jest to rozwiązanie stosowane sporadycznie, ale w produkcjach międzynarodowych stanowi standard.

W zagranicznych sporach sądy często podkreślają znaczenie wolności wypowiedzi artystycznej. Czy w polskich realiach to również skuteczna linia obrony?

Tak, ale nie jest to ochrona bezwarunkowa. Także w Polsce sądy ważą ochronę renomy przedsiębiorcy z wolnością wypowiedzi. Argument artystyczny ma znaczenie zwłaszcza wtedy, gdy znak jest elementem komentarza społecznego, krytyki albo stylizacji.

Granica pojawia się jednak w momencie, gdy oznaczenie zaczyna pełnić funkcję handlową. Wtedy przestajemy rozmawiać wyłącznie o twórczości, a zaczynamy o rynku. I to jest w praktyce najważniejsza wskazówka zarówno dla przedsiębiorców, jak i dla twórców. O wyniku sporu zwykle nie decyduje sama obecność nazwy marki w utworze, lecz sposób wykorzystania znaku poza samym dziełem. ©℗