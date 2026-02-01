Progi ustawowe 2026
Najważniejszą zmianą w zamówieniach publicznych w 2026 roku jest zmiana progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie ze znowelizowanym art. 1 pkt 1 prawa zamówień publicznych jej przepisy stosowane są do zamówień klasycznych i organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 170 tys. zł. Dotychczas wartość ta oszacowana była na poziomie 130 tys. zł, tym samym aktualny próg został podwyższony o 40 tys. zł.
Uzasadnieniem podwyższenia progu dla zamówień publicznych w 2026 roku były przede wszystkim zmiany w cenach towarów i usług w ostatnich latach, co nie pozostawało bez znaczenia na działania wykonawców. Zamówienia do kwoty 170 tys. zł mogą być zatem realizowane bez potrzeby stosowania szczegółowo określonych w ustawie zasad, ale opierać się na uproszczonych zapytaniach ofertowych, co w praktyce przekłada się na przyspieszenie podejmowanych działań.
Co podwyższenie progu w 2026 roku oznacza dla uruchomionych, ale jeszcze niesfinalizowanych zamówień publicznych? Tak naprawdę niewiele. Podwyższenie progu dotyczy bowiem zamówień, które wszczęte zostaną po dniu 1 stycznia 2026 roku. Jeśli jednak nawet samo zaproszenie do składania ofert zostało opublikowane w 2025 roku, wówczas postępowanie prowadzone jest według zasad z tego momentu, a zatem progiem stosowania prawa zamówień publicznych jest kwota 130 tys. zł.
Jakie nowe progi unijne w zamówieniach publicznych w 2026 roku?
W 2026 roku zmianie uległy także tzw. progi unijne, czyli wartości zamówień lub konkursów określone w stosownych dyrektywach UE, po przekroczeniu których zamawiający zobowiązany jest do ogłoszenia zamówienia w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej. Ile wynoszą w 2026 roku?
|Rodzaj zamówienia
|Wartość progu
|Zamówienia klasyczne na roboty budowlane
|5404000 euro,co daje 23291240 zł
|Zamówienia klasyczne na dostawy lub usługi oraz zamówienia administracji centralnej
|140000 euro,co daje 603400 zł
|Zamówienia klasyczne na dostawy lub usługi oraz konkursy instytucji poniżej szczebla centralnego
|216000 euro,co daje 930960 zł
|Zamówienia klasyczne na usługi społeczne
|750000 euro,co daje 3232500 zł.
Dla oznaczenia równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro, jego średni kurs został ustalony na poziomie 4,31.
Zamówienia publiczne 2026 – kluczowe zmiany
W zamówieniach publicznych w 2026 roku zarówno zamawiających, jak i wykonawców czekać będzie jeszcze kilka innych zmian. Wśród nich wskazać należy m.in. analizę potrzeb zamawiającego, który zgodnie z art. 83 prawa zamówień publicznych jeszcze przed wszczęciem postępowania zobowiązany jest do dokonania analizy potrzeb i wymagań przy uwzględnieniu rodzaju i wartości zamówienia. Od 2026 roku analiza ta musi zostać poszerzona o rozeznanie rynku w aspekcie:
- alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb;
- możliwych wariantów realizacji zamówienia albo wskazywać, że jest wyłącznie jedna możliwość wykonania zamówienia;
- podniesienia konkurencyjności postępowania o udzielenie zamówienia.
Warto także pamiętać o wejściu w życie ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, która ma stanowić realne ułatwienie udziału w postępowaniach. Przepisy dopuszczają bowiem posługiwanie się certyfikatem zdolności wykonawcy, który stanowić ma potwierdzenie spełnienia ustandaryzowanych wymogów udziału w postępowaniach o zamówienia publiczne.
Certyfikaty nie mają charakteru obowiązkowego.
FAQ
Jakie są progi ustawowe dla zamówień publicznych w 2026 roku?
Znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych podwyższają wartość progu dla zamówień do kwoty 170 tys. zł., czy li o 40 tys. zł w stosunku do poprzedniego roku.
Czy progi unijne dla zamówień publicznych w 2026 roku ulegną zmianie?
Tak, progi unijne, które warunkują zastosowanie unijnej procedury ogłoszenia zamówienia, zostały zmniejszone w walucie euro.
Jakie zmiany w zamówieniach publicznych w 2026 roku?
Poza zmianą progów w zamówieniach publicznych w 2026 roku przewidziano także m.in. poszerzenie zakresu analizy potrzeb zamawiającego i wprowadzenie certyfikatów zdolności wykonawcy.
Źródła:
- Obwieszczenie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 8 grudnia 2025 roku w sprawie aktualnych progów unijnych określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE, 2014/25/UE i 2009/81/WE na lata 2026-2027, ich równowartości w złotych, równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro oraz średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych lub konkursów, M.P. 2025 poz. 1247.
- Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, Dz. U. 2019 poz. 2019.
- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2025 roku o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, Dz. U. 2025 poz. 1235.
