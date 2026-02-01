Progi ustawowe 2026

Najważniejszą zmianą w zamówieniach publicznych w 2026 roku jest zmiana progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie ze znowelizowanym art. 1 pkt 1 prawa zamówień publicznych jej przepisy stosowane są do zamówień klasycznych i organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 170 tys. zł. Dotychczas wartość ta oszacowana była na poziomie 130 tys. zł, tym samym aktualny próg został podwyższony o 40 tys. zł.

Uzasadnieniem podwyższenia progu dla zamówień publicznych w 2026 roku były przede wszystkim zmiany w cenach towarów i usług w ostatnich latach, co nie pozostawało bez znaczenia na działania wykonawców. Zamówienia do kwoty 170 tys. zł mogą być zatem realizowane bez potrzeby stosowania szczegółowo określonych w ustawie zasad, ale opierać się na uproszczonych zapytaniach ofertowych, co w praktyce przekłada się na przyspieszenie podejmowanych działań.

Co podwyższenie progu w 2026 roku oznacza dla uruchomionych, ale jeszcze niesfinalizowanych zamówień publicznych? Tak naprawdę niewiele. Podwyższenie progu dotyczy bowiem zamówień, które wszczęte zostaną po dniu 1 stycznia 2026 roku. Jeśli jednak nawet samo zaproszenie do składania ofert zostało opublikowane w 2025 roku, wówczas postępowanie prowadzone jest według zasad z tego momentu, a zatem progiem stosowania prawa zamówień publicznych jest kwota 130 tys. zł.

Jakie nowe progi unijne w zamówieniach publicznych w 2026 roku?

W 2026 roku zmianie uległy także tzw. progi unijne, czyli wartości zamówień lub konkursów określone w stosownych dyrektywach UE, po przekroczeniu których zamawiający zobowiązany jest do ogłoszenia zamówienia w Dzienniki Urzędowym Unii Europejskiej. Ile wynoszą w 2026 roku?

Rodzaj zamówienia Wartość progu Zamówienia klasyczne na roboty budowlane 5404000 euro,co daje 23291240 zł Zamówienia klasyczne na dostawy lub usługi oraz zamówienia administracji centralnej 140000 euro,co daje 603400 zł Zamówienia klasyczne na dostawy lub usługi oraz konkursy instytucji poniżej szczebla centralnego 216000 euro,co daje 930960 zł Zamówienia klasyczne na usługi społeczne 750000 euro,co daje 3232500 zł.

Dla oznaczenia równowartości w złotych kwot wyrażonych w euro, jego średni kurs został ustalony na poziomie 4,31.

Zamówienia publiczne 2026 – kluczowe zmiany

W zamówieniach publicznych w 2026 roku zarówno zamawiających, jak i wykonawców czekać będzie jeszcze kilka innych zmian. Wśród nich wskazać należy m.in. analizę potrzeb zamawiającego, który zgodnie z art. 83 prawa zamówień publicznych jeszcze przed wszczęciem postępowania zobowiązany jest do dokonania analizy potrzeb i wymagań przy uwzględnieniu rodzaju i wartości zamówienia. Od 2026 roku analiza ta musi zostać poszerzona o rozeznanie rynku w aspekcie:

alternatywnych środków zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb;

zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb; możliwych wariantów realizacji zamówienia albo wskazywać, że jest wyłącznie jedna możliwość wykonania zamówienia;

albo wskazywać, że jest wyłącznie jedna możliwość wykonania zamówienia; podniesienia konkurencyjności postępowania o udzielenie zamówienia.

Warto także pamiętać o wejściu w życie ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, która ma stanowić realne ułatwienie udziału w postępowaniach. Przepisy dopuszczają bowiem posługiwanie się certyfikatem zdolności wykonawcy, który stanowić ma potwierdzenie spełnienia ustandaryzowanych wymogów udziału w postępowaniach o zamówienia publiczne.

Certyfikaty nie mają charakteru obowiązkowego.

FAQ

Jakie są progi ustawowe dla zamówień publicznych w 2026 roku?

Znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych podwyższają wartość progu dla zamówień do kwoty 170 tys. zł., czy li o 40 tys. zł w stosunku do poprzedniego roku.

Czy progi unijne dla zamówień publicznych w 2026 roku ulegną zmianie?

Tak, progi unijne, które warunkują zastosowanie unijnej procedury ogłoszenia zamówienia, zostały zmniejszone w walucie euro.

Jakie zmiany w zamówieniach publicznych w 2026 roku?

Poza zmianą progów w zamówieniach publicznych w 2026 roku przewidziano także m.in. poszerzenie zakresu analizy potrzeb zamawiającego i wprowadzenie certyfikatów zdolności wykonawcy.

