Wynika z niego, że folia stretch oraz taśmy i opaski stabilizujące produkty na paletach zostaną wyłączone z obowiązku osiągnięcia 100-procentowego poziomu ponownego użycia.

Decyzja to pierwszy akt wykonawczy wydany na podstawie rozporządzenia (UE) 2025/40, które weszło w życie przed rokiem. Choć ramy prawne PPWR są już znane, to właśnie akty delegowane mają rozstrzygać o technicznych szczegółach i obowiązkach dla biznesu. Opublikowany projekt dotyczy obszarów krytycznych dla bezpieczeństwa łańcucha dostaw – materiałów służących do stabilizacji ładunków w transporcie paletowym.

Koniec z wymogiem pełnego ponownego użycia folii

Najważniejszą zmianą, jaką wprowadza projekt, jest zwolnienie podmiotów stosujących opakowania paletowe oraz taśmy z obowiązku spełnienia wymogu 100 proc. ponownego użycia. W praktyce oznacza to, że popularna folia stretch nie będzie musiała być zastępowana systemami opakowań zwrotnych. Wyłączenie to obejmuje przede wszystkim transporty wewnątrzorganizacyjne, przepływy towarów w ramach grup kapitałowych oraz krajowe dostawy między przedsiębiorstwami (B2B).

W uzasadnieniu decyzji KE wskazuje na ryzyko wystąpienia nieproporcjonalnych kosztów adaptacji. Przejście na systemy wielokrotnego użytku w przypadku folii i taśm wymagałoby nie tylko zakupu nowych nośników, ale przede wszystkim całkowitego przeprojektowania linii pakowania, potężnych inwestycji w automatyzację oraz budowy skomplikowanych systemów informatycznych do śledzenia obiegu opakowań. Komisja uznała, że wymuszenie takiej transformacji w całym zakresie przewidzianym w art. 29 mogłoby doprowadzić do poważnych zakłóceń w dostawach towarów na jednolitym rynku.

Projekt trafił teraz do Parlamentu Europejskiego oraz Rady UE. Obie instytucje mają dwa miesiące na ewentualne wniesienie sprzeciwu, przy czym termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. Jeśli unijni prawodawcy nie zablokują inicjatywy, akt zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni później.

PPWR – duże zmiany dla przedsiębiorców od 12 sierpnia 2026

Dla przedsiębiorców kluczową datą pozostaje 12 sierpnia 2026 – to wtedy zacznie obowiązywać większość wymogów PPWR.

PPWR jako całość nadal promuje gospodarkę o obiegu zamkniętym. Choć wymóg 100 proc. ponownego użycia dla określonych rodzajów folii znika, przedsiębiorcy nadal będą rozliczani m.in. ze zdatności do recyklingu i zawartości recyklatów w opakowaniach.©℗