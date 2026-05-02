Raport Eurostatu. Hotele przygrywają. Turyści chcą wynajmować on-line

Zgodnie z danymi Eurostatu w ostatnich latach wyraźnie wzrosła liczba noclegów spędzonych w obiektach krótkoterminowego zakwaterowania (m.in. mieszkaniach, apartamentach, studiach i pokojach), rezerwowanych za pośrednictwem platform internetowych.

Dwa razy więcej najmów krótkoterminowych

W latach 2019-2024 r. liczba tzw. osobonocy w takich obiektach zwiększyła się z 19,7 mln do ponad 39 mln, czyli o ok. 19,3 mln. Oznacza to niemal podwojenie skali rynku – rezerwacji w tym segmencie było w 2024 r. blisko dwukrotnie więcej niż przed pandemią, co przekłada się na wzrost o około 98 proc.

W tym samym okresie znacznie wolniej rosła liczba noclegów w tradycyjnych obiektach hotelowych. Z danych wynika, że między rokiem 2019 a 2024 r. zwiększyła się ona z 53,7 mln do 60,3 mln, czyli o ok. 6,6 mln noclegów. Oznacza to wzrost o około 12 proc., blisko osiem razy słabszy, niż w przypadku najmu krótkoterminowego.

Turyści chętniej wynajmują kwatery w internecie

Jak wskazał Karol Wagner z TIG, dane Eurostatu odzwierciedlają przesuwanie się ruchu turystycznego w stronę mniej sformalizowanych form zakwaterowania, takich jak mieszkania i apartamenty oferowane przez platformy internetowe. Podkreślił, że kluczowe znaczenie ma nie tyle forma rezerwacji, ile struktura kosztów i preferencje klientów.

– Formy rezerwacji są takie same, bo zarówno hotele, jak i mieszkania korzystają z tych samych platform. O wyborze miejsca zakwaterowania w dużej mierze decyduje jednak cena – wskazał.

Ekspert zaznaczył, że obiekty krótkoterminowego wynajmu mają istotną przewagę kosztową. – Ponieważ niesformalizowane lokale typu mieszkania czy apartamenty ponoszą od 40 do nawet 60 proc. niższe koszty wytworzenia doby niż hotele, mogą oferować niższe ceny. Dodatkowo część z nich może funkcjonować w szarej strefie, bez pełnych obciążeń podatkowych czy wymogów kategoryzacyjnych – dodał.

W ocenie Wagnera znaczenie mają także zmiany społeczne oraz doświadczenia z okresu pandemii. – Goście doceniają większą intymność i niezależność – brak kontaktu z dużymi grupami turystów oraz większą swobodę, bez procedur typowych dla hoteli. Młodsze pokolenia poszukują też alternatyw kojarzonych z wolnością i stylem slow life – powiedział PAP ekspert.

Na czele stawki Warszawa, Łódź i Podchale

Zgodnie z danymi Eurostatu dotyczącymi wykorzystania platform internetowych w zakwaterowaniu krótkoterminowym w latach 2019–2024, największe wzrosty w segmencie platform odnotowano w regionie mazowieckim (bez regionu warszawskiego stołecznego), gdzie liczba noclegów wzrosła o 550 proc. Wysoką dynamikę zanotowano także w województwach: łódzkim (344 proc.), podkarpackim (332 proc.) oraz świętokrzyskim (263 proc.).

W ujęciu mikroregionalnym, obejmującym m.in. duże miasta i regiony turystyczne, liczba noclegów w obiektach krótkoterminowego zakwaterowania oferowanych przez platformy najbardziej wzrosła na Podhalu – z 1,87 mln do 3,96 mln, czyli o 151 proc. W Warszawie wzrost wyniósł 70 proc. - z 2,91 mln do 4,95 mln noclegów, w Trójmieście 55 proc. - z 2,87 mln do 4,45 mln, a w Krakowie 25 proc. - z 3,56 do 4,63 mln.

Na tym tle wyniki sektora hotelowego są wyraźnie słabsze. W ujęciu regionalnym największy wzrost liczby noclegów w hotelach odnotowano w regionie warszawskim stołecznym, gdzie ich liczba zwiększyła się z 7,0 mln w 2019 r. do 8,6 mln w 2023 r., czyli o ok. 23 proc. Wzrosty zanotowano także na Dolnym Śląsku - z 6,2 mln do 7,9 mln, co oznacza wzrost o 27 proc. oraz w województwie pomorskim z 5,0 mln do 6,1 mln - to wzrost o 22 proc. Jednocześnie w części województw liczba noclegów w hotelach spadła – m.in. w opolskim z 597 tys. do 516 tys., lubuskim z 897 tys. do 833 tys., łódzkim z 2,15 mln do 2,07 mln oraz podlaskim z 839 tys. do 802 tys.