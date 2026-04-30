Prof. Adam Glapiński: NBP otrzymał prestiżową nagrodę za wzmacnianie bezpieczeństwa obrotu gotówkowego

Narodowy Bank Polski poinformował, że otrzymał 30 kwietnia 2026 r. prestiżową nagrodę Międzynarodowego Stowarzyszenia ds. Pieniądza (IACA) za najlepszą na świecie inicjatywę wzmacniającą odporność obrotu gotówkowego (Best Cash Cycle Resiliency Project/Initiative). Wyróżnienie przyznano podczas Global Currency Forum za opracowanie i wdrożenie Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego.

Cieszymy się, że Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego została doceniona na forum międzynarodowym. To potwierdzenie, że konsekwentne działania na rzecz wzmacniania odporności systemu gotówkowego mają realne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa i obywateli. Własna waluta i gotówka pozostają kluczowym elementem bezpieczeństwa finansowego państwa – powiedział prof. Adam Glapiński, Prezes NBP.

Nagrodzona inicjatywa – Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego – została opracowana na forum Rady ds. obrotu gotówkowego przy Zarządzie NBP. Stanowi kompleksową, uzgodnioną z interesariuszami mapę drogową wzmacniania odporności systemu gotówkowego w Polsce. Strategia opiera się na czterech wzajemnie powiązanych filarach: powszechnej akceptacji i dostępności gotówki, płynnym zaopatrywaniu w gotówkę, cyberbezpieczeństwie systemów wykorzystywanych w procesach gotówkowych oraz bezpieczeństwie fizycznym gotówki i jej logistyki.

Przyjęte rozwiązania przekładają się na konkretne cele operacyjne, działania regulacyjne, standardy oraz skoordynowane planowanie awaryjne w całym ekosystemie gotówkowym.

Skuteczność Strategii została potwierdzona m.in. podczas gwałtownego wzrostu popytu na gotówkę po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 r., a także w innych sytuacjach zakłócających ciągłość zaopatrywania w pieniądz gotówkowy – podkreślił prof. Adam Glapiński.

Realizacja Strategii stworzyła również nową jakość współpracy pomiędzy bankiem centralnym, uczestnikami rynku gotówkowego oraz krajowymi regulatorami. Podejście to, oparte na partnerstwie i długofalowym planowaniu, stanowi przykład nowoczesnego zarządzania obiegiem gotówki i wzmacniania jego odporności – dodał Prezes NBP.

Nagroda IACA (International Association of Currency Affairs) jest przyznawana przez międzynarodową organizację zrzeszającą 77 członków, w tym banki centralne (m.in. Bank of England, The Federal Reserve, Schweizerische Nationalbank, Banque de France, Narodowy Bank Polski), producentów znaków pieniężnych i komponentów (m.in. Polska Wytwórnię Papierów Wartościowych SA, Mennicę Polska SA, Monnaie de Paris), firmy zajmujące się procesowaniem gotówki oraz podmioty oferujące usługi dla sektora gotówkowego. Stowarzyszenie, działające od 2004 r. jako organizacja non profit, stanowi globalne forum współpracy na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa obrotu gotówkowego.