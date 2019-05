PiS zwyciężyło w siedmiu okręgach, Koalicja Europejska w sześciu [NAZWISKA Z OKRĘGÓW]

Tuż za PiS znalazła się Koalicja Europejska, na którą głosowało 38,3 procent wyborców.

Mandaty uzyskały także: Wiosna Roberta Biedronia - 6,0 proc.

Wyniki te oznaczają, że mandaty w Parlamencie Europejskim uzyskają tylko trzy komitety - PiS, Koalicja Europejska i Wiosna

Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego.

Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy według danych opublikowanych przez PKW zdobyła jedynie 4,5 proc. głosów. To mniej niż podawano w niedzielę wieczorem. Konfederacja bez mandatów.

Na Kukiz’15 głosowało 3,7 proc. uprawnionych do głosowania, a na Lewicę Razem (Partia Razem, Unia Pracy, RSS ) 1,2 proc.

Lista w okręgu nr 1 (Gdańsk, Sopot)

Okręg wyborczy nr 1 obejmuje Gdański i Sopot oraz 7 powiatów: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski.

Lista w okręgu nr 2 (Bydgoszcz)

Okręg wyborczy nr 2 obejmuje Bydgoszcz oraz 8 powiatów: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, sępoleński, świecki, tucholski, żniński.

W okręgu najwięcej głosów - 129 339 - otrzymał były szef MSZ i MON Radosław Sikorski, który był "jedynką" na liście KE, a także dotychczasowy europoseł PiS, który również otwierał listę tego Komitetu - Kosma Złotowski - 107 113. Najprawdopodobniej to oni zdobędą mandaty.

Spośród innych kandydatów, którzy jednak nie będą reprezentowali Polski w Brukseli, najlepsze wyniki osiągnęli: poseł PO Krzysztof Brejza (KE) - 84 225 oraz poseł Tomasz Latos (PiS) - 56 490. Z europarlamentem pożegna się dotychczasowy europoseł Janusz Zemke (SLD), który startując w tych wyborach z listy KE uzyskał 53 157 głosów.

W okręgu nr 2 frekwencja wyborcza wyniosła 41,75 proc.

Lista w okręgu nr 3 (Olsztyn)

Okręg wyborczy nr 3 obejmuje Olsztyn oraz 11 powiatów: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski.

Najwięcej głosów uzyskali: "jedynka" PiS Karol Karski - 184.054 głosy oraz startujący z drugiego miejsca były minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel - 104.592 głosy. Justyna Żalek - szóstka na liście uzyskała 11.935 głosów a poseł Tadeusz Cymański, 8 na liście, zdobył 24.664 głosy.

Na liście Koalicji Europejskiej największe poparcie uzyskał startujący z pierwszego miejsca były piłkarz Tomasz Frankowski - 125.845 głosów, druga na liście wiceszefowa PSL posłanka Urszula Pasławska - 63.274 głosy oraz "10" - były marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, poseł PO Jacek Protas - 52.169 głosów.

Na liście Wiosny liderka Monika Falej uzyskała 23.870 głosów, a "jedynka" na liście Konfederacji Robert Winnicki - 26.248 głosów.

Lista w okręgu nr 4 (Warszawa i część powiatów)

Okręg nr 4 obejmuje część województwa mazowieckiego, tj. m.st. Warszawa oraz 8 powiatów: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński.

Lista w okręgu nr 5 (Płock, Radom, Ostrołęka, Siedlce)

Okręg nr 5 obejmuje Płock, Radom, Ostrołęka i Siedlce oraz 28 powiatów: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski, białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski.

Lista w okręgu nr 6 (Łódź)

Okręg wyborczy nr 6 obejmuje Łódź oraz 9 powiatów: brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, pabianicki, poddębicki, zgiersk.

Lista w okręgu nr 7 (Poznań)

Okręg wyborczy nr 7 obejmuje Poznań oraz 7 powiatów: grodziski, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, wolsztyński.

W okręgu najwięcej głosów zdobyła liderka listy Koalicji Europejskiej b.premier Ewa Kopacz, na którą zagłosowało 252 032 osób. Lider listy PiS w regionie Zdzisław Krasnodębski zdobył 164 034 głosy.

"Dwójka" listy KE b. premier Leszek Miller zdobył 79 380 głosów. Startująca z listy PiS Andżelika Możdżanowska uzyskała wynik 76 953 głosy, kandydująca z tej samej listy posłanka Joanna Lichocka - 72 769 głosów. Na liderkę listy Wiosny Sylwię Spurek zagłosowało 55 306 osób.

Lista w okręgu nr 8 (Lublin)

Okręg wyborczy nr 8 obejmuje Lublin oraz 10 powiatów: janowski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, łęczyński, łukowski, opolski, puławski, rycki, świdnicki.

Lista w okręgu nr 9 (Rzeszów)

Okręg wyborczy nr 9 obejmuje Rzeszów oraz 6 powiatów: dębicki, leżajski , łańcucki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, strzyżowski.

Najwięcej głosów zdobył Tomasz Poręba - 276 tys. Poparło go ponad 58 proc. głosujących na PiS. Poręba uzyskał też o 116 tys. głosów więcej niż wszyscy podkarpaccy kandydaci KE. W wyborach do PE w 2009 oraz 2014 roku uzyskiwał po ok. 113 tys. głosów.

Kolejne miejsca na liście PiS zajął poseł Bogdan Rzońca (64 tys.) oraz wojewoda podkarpacki Ewa Leniart (prawie 40 tys. głosów).

Za kandydatami Koalicji Europejskiej w regionie opowiedziało się 21,56 proc. głosujących. Wśród nich najlepszy wynik uzyskała startująca z ostatniego, 10. miejsca, europosłanka Elżbieta Łukacijewska (PO), która zdobyła ponad 40 tys. głosów.

Na "jedynkę" listy KE europosła Polskiego Stronnictwa Ludowego Czesława Siekierskiego głosowało 38 tys. osób.

Na Podkarpaciu próg wyborczy przekroczył jeszcze KWW Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy uzyskując 5,89 proc. Jej lider Grzegorz Braun zdobył 33 tys. głosów.

Lista w okręgu nr 10 (Kraków)

Okręg wyborczy nr 10 obejmuje Kraków oraz 9 powiatów: chrzanowski, krakowski, miechowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, wadowicki, wielicki.

Lista w okręgu nr 11 (Katowice)

Okręg wyborczy nr 11 obejmuje 5 powiatów: będziński, bieruńsko-lędziński, gliwicki, tarnogórski, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze.

Lista w okręgu nr 12 (Wrocław, Opole)

Okręg nr 12 obejmuje Wrocław oraz 9 powiatów: górowski, milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, wrocławski.

Lista w okręgu nr 13 (Gorzów Wielkopolski)

Okręg wyborczy nr 13 obejmuje Gorzów Wielkopolski oraz 5 powiatów: gorzowski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko–drezdenecki, sulęciński.