We wtorek sejmowa Komisja Finansów Publicznych omawiała rządowy projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Zmiana ma m.in. zobowiązać dostawców usług na rynku kryptowalut do raportowania o transakcjach na tym rynku.

Nowe obowiązki raportowe dla dostawców usług kryptowalutowych

KFP przyjęła ponad 20 poprawek do projektu. Większość ma charakter precyzujący i legislacyjny, dotyczy np. ujednolicenia pojęć używanych w ustawie. Projekt wróci teraz pod obrady Sejmu.

Projekt nowelizacji ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami zakłada, że dostawcy usług na rynku kryptowalut będą musieli zbierać i weryfikować dane o swoich klientach, takie jak ich tożsamość i rezydencja podatkowa, a także raportować informacje o transakcjach klientów. Chodzi o wymianę kryptoaktywów na zwykłe waluty i odwrotnie; wymianę między różnymi rodzajami kryptoaktywów; ich transfery (przelewy), w tym płatności za towary i usługi. Zgłaszaniu będą podlegać kryptoaktywa, które mogą być wykorzystywane do celów płatności lub do celów inwestycyjnych. Informacje o krytpoaktywach mają trafiać do szefa KAS.

Operatorzy kryptoaktywów, którzy nie muszą mieć specjalnych zezwoleń na podstawie unijnych przepisów (rozporządzenia MiCA), także będą objęci obowiązkiem sprawozdawczym. W tym celu będą rejestrować się w jednym z krajów UE. Obowiązki sprawozdawcze dotyczą zarówno operatorów z UE, jak i spoza UE, w zakresie, w jakim ich klientami są użytkownicy kryptoaktywów będący rezydentami UE.

Projekt wdraża unijne dyrektywy DAC8 i DAC9

Projekt zakłada również automatyczną wymianę informacji w związku z podatkiem wyrównawczym, który ma zapewnić, że zyski dużych grup przedsiębiorstw - międzynarodowych i krajowych - będą zawsze opodatkowane efektywną stawką co najmniej 15 proc. Projektowane przepisy określają zakres i terminy wymiany informacji w tej sprawie, państwa, z którymi należy wymienić dane, a także zasady współpracy z innymi państwami ws. podatku wyrównawczego.

Projekt ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw, tj. DAC8 oraz DAC9 dotyczących współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. (PAP)