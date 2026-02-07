Najważniejsza zmiana dla osób planujących modernizację ogrzewania stała się faktem już 1 stycznia 2025 roku. To właśnie wtedy definitywnie zakończyła się era dotacji do samodzielnych kotłów gazowych z programów takich jak „Czyste Powietrze”. Jeśli liczysz na wsparcie finansowe z publicznych środków, Twoim jedynym wyborem są obecnie systemy hybrydowe (np. połączenie gazu z pompą ciepła) lub całkowite przejście na odnawialne źródła energii. Publiczne pieniądze mają odtąd płynąć wyłącznie tam, gdzie paliwa kopalne są eliminowane lub ograniczane do minimum.

Zakaz montażu pieców gazowych już w roku 2030

Kolejny przełom nastąpi w 2030 r., kiedy to tradycyjne piecyki gazowe staną się zakazaną technologią w nowym budownictwie. Od tego momentu każdy nowo wznoszony budynek w Unii Europejskiej będzie musiał spełniać standard zeroemisyjności. Oznacza to, że projektanci i inwestorzy będą zmuszeni wybierać między pompami ciepła, ogrzewaniem elektrycznym wspieranym fotowoltaiką a nowoczesnym ciepłem systemowym. Czas tradycyjnych instalacji gazowych w nowej architekturze dobiega końca, ustępując miejsca rozwiązaniom w pełni ekologicznym.

Już w 2028 r. zaczną rosnąć koszty ogrzewania gazem

Dla osób, które już posiadają kocioł gazowy, najtrudniejszym sprawdzianem będzie rok 2028 i wprowadzenie systemu handlu emisjami ETS2. To ukryty koszt, który dostawcy paliw przerzucą bezpośrednio na odbiorców końcowych. Szacuje się, że nowy podatek od CO2 podniesie roczne koszty ogrzewania przeciętnego gospodarstwa domowego o około 1,2 tys. zł. Mechanizm ten ma za zadanie uczynić spalanie gazu ziemnego ekonomicznie nieatrakcyjnym, zmuszając właścicieli starszych budynków do przeprowadzenia głębokiej termomodernizacji jeszcze przed ostatecznym terminem wycofania paliw kopalnych w 2040 roku.

Strategia długofalowa zakłada, że do 2050 roku wszystkie budynki w Europie osiągną pełną neutralność klimatyczną. W tej wizji nie ma miejsca na gaz ziemny, ale pojawia się przestrzeń dla technologii "hydrogen-ready" oraz biometanu. Oznacza to, że nowoczesne urządzenia grzewcze będą mogły pozostać w naszych domach, o ile zostaną zasilone zielonym wodorem lub gazem odnawialnym produkowanym z biomasy, co stanowi jedyną furtkę dla fanów systemów gazowych.