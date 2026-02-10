Aktem oskarżenia obejmuje osiem osób. Wśród nich, oprócz byłych prezesów, są były prokurent – Karolina P. i były komornik sądowy – Rafał W., a także cztery inne osoby.

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Mateusz Martyniuk wyjaśnił, że przedstawiciele GetBack S.A., wraz z byłym komornikiem Rafałem W., w latach 2016 – 2017 doprowadzili do zawarcia szeregu umów z firmami detektywistycznymi, windykacyjnymi i tworzącymi bazy danych dłużników.

„Pomimo niewykonania tych umów lub ich nierzetelnego wykonania, wypłacono wskazanym spółkom nienależne wynagrodzenie, wyrządzając GetBack S.A. szkodę w kwocie przekraczającej 40 milionów złotych” - dodał.

Oprócz tego, według prokuratury, w 2026 roku w tym samym składzie zawarli umowy licencyjne na korzystanie ze znaku towarowego GetBack dla celów marketingowych, wyrządzając GetBack S.A. szkodę w kwocie blisko 800 tysięcy złotych.

Oskarżeni odpowiedzą za wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym, co jest zagrożone karą nawet do 10 lat więzienia.

Spółka GetBack powstała w 2012 r. Zajmowała się zarządzaniem wierzytelnościami, a jej obligacje oferował m.in. Idea Bank. W lipcu 2017 r. GetBack zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych. W kwietniu 2018 r. z uwagi na „wzgląd na interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu” GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami spółki. (PAP)

mas/ akar/