We wszystkich krajach Unii Europejskiej wybory do europarlamentu odbywają się w maju. Polacy pójdą do urn w niedzielę 26 maja. Zgodnie z ustaleniami kampania wyborcza potrwa do 24 maja. Sprawdź, na kogo możesz głosować, jeśli mieszkasz w okręgu nr 5, który obejmuje

Płock, Radom, Ostrołęka i Siedlce oraz 28 powiatów: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski, białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, garwoliński, łosicki, makowski, miński, ostrołęcki, ostrowski, pułtuski, siedlecki, sokołowski, węgrowski, wyszkowski.