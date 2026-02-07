Dla wielu osób L4 to dziś finansowa konieczność, a nie przywilej. Dlatego różnice liczone w złotówkach – nawet niewielkie – mają znaczenie. Ile konkretnie dostaniesz za tydzień na zwolnieniu? Pokazujemy wyliczenia w 2026 roku.

Stawka L4 w 2026 roku – ile wynosi za jeden dzień i dlaczego decyduje płaca minimalna

Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto, czyli o 140 zł więcej niż w 2025 r. To ta kwota automatycznie podniosła minimalną podstawę do obliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mechanizm się nie zmienił. Najpierw od minimalnej pensji odejmuje się składki na ubezpieczenia społeczne (13,71 proc.), a dopiero potem liczy stawkę dzienną.

W efekcie w 2026 r.:

minimalna podstawa po składkach to 4147,86 zł ,

, jeden dzień L4 przy 100 proc. podstawy to 138,26 zł ,

, jeden dzień L4 przy 80 proc. podstawy to 110,61 zł.

Ile wynosi podwyżka L4 w 2026 roku w porównaniu z 2025 rokiem

Rok wcześniej stawki były niższe, choć różnica nie była drastyczna. W 2025 r. przy minimalnym wynagrodzeniu:

dzień L4 przy 100 proc. podstawy wynosił 134,21 zł ,

, dzień L4 przy 80 proc. podstawy – 107,37 zł.

Podwyżka w 2026 r. to więc ok. 3–4 zł dziennie. Przy krótkim zwolnieniu trudno ją zauważyć, ale przy dłuższej chorobie robi się już odczuwalna.

Jak ZUS liczy chorobowe w 2026 roku – średnia z 12 miesięcy a nowa stawka

Wiele osób myśli, że od 1 stycznia 2026 roku chorobowe liczy się już z nowej stawki. To tylko częściowo prawda. W praktyce ZUS nie bierze aktualnej pensji z dnia zwolnienia, tylko średnią z ostatnich 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc choroby.

To oznacza, że jeśli ktoś zachoruje na początku 2026 roku, w jego wyliczeniach wciąż pojawiają się miesiące z 2025 roku, często z niższym wynagrodzeniem. Efekt? Podwyżka L4 jest realna, ale u części pracowników pojawia się z opóźnieniem.

Jest jednak ważny wyjątek, który wszystko zmienia. Jeśli wyliczona średnia byłaby zbyt niska, obowiązuje tzw. minimalna podstawa chorobowego. Dla pracownika zatrudnionego na pełny etat minimalna podstawa chorobowego co do zasady nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie po odjęciu 13,71 proc. składek. A ta minimalna kwota od 1 stycznia 2026 r. liczona jest już według nowej płacy minimalnej.

Dlatego:

osoby zarabiające pensję minimalną dostają wyższe L4 od razu ,

dostają wyższe L4 , osoby z wyższymi pensjami widzą wzrost stopniowo, w miarę jak nowe, wyższe wypłaty wliczają się do 12-miesięcznej średniej.

Przykład Pracownik zachorował w styczniu 2026 r.. ZUS liczy podstawę z całego 2025 roku. Jeśli jednak jego średnia byłaby niższa niż ustawowe minimum, zastosowana zostanie nowa minimalna podstawa z 2026 r.

L4 w 2026 roku: kto dostaje 80 proc., a kto 100 proc. wynagrodzenia chorobowego

Standard wciąż jest jeden: 80 proc. podstawy. Takie chorobowe dostaje większość pracowników na zwolnieniu lekarskim. Pełne 100 proc. to wyjątek, a nie reguła. Na 100 proc. mogą liczyć osoby, których niezdolność do pracy wynika z konkretnych sytuacji, m.in.:

ciąży,

wypadku przy pracy lub w drodze do pracy albo z pracy,

oddania komórek, tkanek lub narządów do przeszczepu,

obowiązkowych badań dla dawców.

W pozostałych przypadkach – nawet przy poważnej chorobie – obowiązuje 80 proc.

Kto płaci za L4 w 2026 roku – pracodawca czy ZUS i od którego dnia

Zasady finansowania chorobowego w 2026 r. pozostają takie same jak wcześniej. Przez pierwszą część zwolnienia płaci pracodawca, później odpowiedzialność przejmuje ZUS. W praktyce wygląda to tak:

do 33 dni choroby w roku (a po ukończeniu 50 lat – do 14 dni) pieniądze wypłaca pracodawca,

(a po ukończeniu 50 lat – do 14 dni) pieniądze wypłaca pracodawca, od 34. dnia (lub 15. po 50. roku życia) jest to już zasiłek z ZUS.

Dla pracownika stawka dzienna się nie zmienia – różnica dotyczy tylko tego, kto przelewa pieniądze.

Ile pieniędzy za 7 dni L4 w 2026 roku – konkretne wyliczenie

Najlepiej widać różnice na prostym przykładzie tygodniowego zwolnienia lekarskiego. Przy minimalnym wynagrodzeniu w 2026 r.:

7 dni L4 płatne 80 proc. → ok. 774 zł brutto ,

→ ok. , 7 dni L4 płatne 100 proc. → ok. 968 zł brutto.

Rok wcześniej te same 7 dni dawały odpowiednio ok. 751 zł i 939 zł. Różnica nie jest spektakularna, ale przy kilku zwolnieniach w roku zaczyna się kumulować.

Stawka dzienna L4 2025–2026 – porównanie w tabeli

Rok Stawka dzienna 80% Stawka dzienna 100% Różnica rok do roku 2025 107,37 zł 134,21 zł – 2026 110,61 zł 138,26 zł + ok. 3–4 zł

Kto zyska na wyższym L4 w 2026 roku, a kto nie zobaczy różnicy

Podwyżka L4 nie działa jednakowo na wszystkich. Najwięcej zyskują osoby na najniższych pensjach, bo to właśnie dla nich płaca minimalna jest punktem odniesienia.

Zyskają:

pracownicy zarabiający minimalne wynagrodzenie,

osoby, które w 2026 r. dostały podwyżkę pensji zasadniczej,

pracownice w ciąży i osoby objęte 100-proc. chorobowym.

Nie odczują zmian:

pracownicy z pensją wyższą, ale bez podwyżek w ostatnich 12 miesiącach,

osoby, które zmieniły pracę na gorzej płatną,

zleceniobiorcy bez opłacanej składki chorobowej.

L4 w 2026 roku: umowa o pracę a zlecenie – kluczowe różnice

Na etacie ubezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe. Przy zleceniu – już nie. Wszystko zależy od tego, czy składka chorobowa była w ogóle opłacana i od jakiej podstawy. To dlatego w 2026 r. jeden zleceniobiorca może dostać na L4 kilkanaście złotych dziennie, a inny – kilkaset. Mechanizm jest ten sam, ale punkt startowy zupełnie inny.

Podstawa prawna i dokumenty