- Wspieranie Ukrainy to dla nas zaszczyt, ale przede wszystkim zobowiązanie. Po drugie to jest kwestia bezpieczeństwa lekowego. Ta sprawa nie zna granic, bo to nasze wspólne bezpieczeństwo i elementarna solidarność. Jest to także zapowiedź i zaproszenie do dalszej współpracy – powiedział podczas przekazania partii antybiotyku przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą Paweł Kowal.

Leki przekazała Polfa

Leki przekazała spółka skarbu państwa Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” S.A. Ich wiceprezes Marcin Szafraniec zadeklarował, że jego firma otwarta jest na rozszerzenie współpracy z Ukrainą.

- Dzisiaj to są antybiotyki, które głównie będą służyły walce z zakażeniami bakteryjnymi, czyli będą przydatne w leczeniu wszelkiego rodzaju ran. Jesteśmy natomiast otwarci do poszerzenia współpracy. Jesteśmy m.in. producentem leków psychotropowych (zwłaszcza, że stoimy) w obliczu sytuacji, która ma miejsce na Ukrainie – wyjaśnił.

Ołeksandr Zaika z ukraińskiego ministerstwa zdrowia wyraził wdzięczność za polskie wsparcie dla jego kraju.

- Jesteśmy szczerze wdzięczni stronie polskiej. Jest to wsparcie systemowe, którego Polska udziela nam od wielu lat. I są to nie tylko leki, ale systematyczna pomoc w dziedzinie ochrony zdrowia. To nie są jedynie pudełka z tabletkami. To jest solidarność, czujność i wsparcie w tych trudnych czasach, które dziś mamy – powiedział Zaika dziennikarzom.