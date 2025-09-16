Zdaniem Putina, który we wtorek osobiście obserwował manewry na poligonie Mulino w obwodzie niżnonowogrodzkim, miały one być testem „bezwarunkowej ochrony suwerenności i integralności terytorialnej »państwa związkowego«, czyli Rosji i Białorusi”.

Łukaszenka: na ćwiczeniach użyto taktycznej broni jądrowej

Z kolei przywódca Białorusi Alaksandr Łukaszenka oświadczył, że podczas manewrów ćwiczono użycie rosyjskiej taktycznej broni jądrowej. Według białoruskich mediów państwowych, w ćwiczeniach wykorzystano również rosyjski hipersoniczny pocisk rakietowy Oriesznik, którego Rosja użyła po raz pierwszy w ubiegłym roku w wojnie z Ukrainą.

„Ćwiczymy tam wszystko” - mówił Łukaszenka, cytowany przez państwową agencję BiełTA. „Oni (Zachód) też to wiedzą, nie ukrywamy tego. Od strzelania z konwencjonalnej broni po głowice jądrowe. Powtórzę, musimy być w stanie to wszystko umieć. W przeciwnym razie, po co mieliby przebywać na terytorium Białorusi?” - argumentował. „Ale absolutnie nie planujemy nikomu tym grozić” - podkreślił.

Rosyjskie bombowce Tu-160 i testy rakiet manewrujących nad Morzem Barentsa

Ministerstwo obrony w Moskwie poinformowało, że rosyjskie bombowce strategiczne Tu-160, zdolne do przenoszenia broni jądrowej, ćwiczyły wystrzeliwanie pocisków manewrujących nad Morzem Barentsa. Bombowce przelatywały nad neutralnymi wodami przez około cztery godziny, eskortowane przez myśliwce MiG-31.

Powiadomiono też, że piechota morska, należąca do rosyjskiej Floty Północnej, ćwiczyła w obwodzie murmańskim odpieranie ataku desantowego sił wroga. Na nagraniu wideo widać, jak wojska, wspierane przez śmigłowce szturmowe i myśliwce, używają transporterów opancerzonych, dronów, granatników przeciwpancernych i broni automatycznej, powstrzymując wyimaginowanego przeciwnika.

W obwodzie królewieckim ćwiczono użycie radioteleskopu Torn-MDM, przeznaczonego do wykrywania położenia sił wroga.

Kraje uczestniczące w manewrach Zapad-25: od ODKB po Afrykę

W manewrach, które odbyły się na 41 poligonach, wzięły udział – obok Rosji i Białorusi – także inne kraje, reprezentujące organizacje takie jak ODKB (Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym), Wspólnota Niepodległych Państw i Szanghajska Organizacja Współpracy.

Były także kontyngenty z Indii, Iranu oraz z krajów afrykańskich - Burkina Faso, Nigru i Mali.

Ćwiczenia Zapad są organizowane od lat 70. XX wieku. Początkowo uczestniczyły w nich państwa Układu Warszawskiego. Po rozpadzie ZSRR, w obecnej formule zorganizowano je po raz pierwszy w 1999 r. Od tamtej pory odbywają się co cztery lata. (PAP)